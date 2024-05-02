Ці 3 знаки зодіаку найближчим часом захочуть маніпулювати

Уже найближчими днями частина людей захоче зманіпулювати. Зокрема, йдеться про представників трьох знаків зодіаку.

Овен, Телець і Стрілець. Саме ці три знаки зодіаку у травні вдаватимуться до маніпуляцій, пише LifeStyle 24.

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Овен

Уже найближчими днями вперті Овни будуть шукати способи впливу на людей навколо. Щоб отримати те, чого хочуть, можуть вдатися до маніпуляцій.

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Телець

Наступного тижня Тельці спробують вдатися до маніпуляцій. Усе для того, щоб уникнути відповідальності за скоєне.

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Стрілець

У травні Стрільці будуть використовувати своє почуття гумору, аби вплинути на інших. Вони будуть вперто переконувати у правильності своєї точки зору.

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