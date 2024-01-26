Риби, Рак і Скорпіон. Саме ці люди найбільше схильні до залежності від алкоголю, передає 24 Канал.
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Риби
Ці люди можуть жити в уявному світі. Вони дуже вразливі. Риби можуть намагатися забутися у споживанні алкоголю.
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Рак
Народжені під цим знаком зодіаку дуже чутливі. Вони намагаються втекти від стресу та емоційних проблем. Алкоголь може допомогти їм розслабитися й заспокоїтися.
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Скорпіон
Скорпіони нерідко шукають способи боротьби зі своїми емоціями. Алкоголь може стати засобом для впорядкування думок, а також зниження напруги.
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