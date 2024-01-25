Так, важлива зустріч чекає на Близнюків, Козорога та Скорпіона. Чого чекати, пише 24 Канал.

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Близнюки

До Дня Святого Валентина Близнюки можуть несподівано зустріти людину, яка переверне їхній світ. Це буде ідеальне знайомство. Ваша комунікабельність та шарм привернуть увагу декого особливого.

Зможете знайти спільну мову з цікавою особою. Зірки обіцяють вам романтичний вечір, наповнений цікавими розмовами та незабутніми моментами.

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Скорпіон

До 14 лютого Скорпіони можуть зустріти справжнє кохання. Ви будете наповнені емоціями та пристрастю. Ця людина, ймовірно, змінить ваш погляд на багато речей. Втім, зробить життя значно кращим і яскравішим.

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Козоріг

До Дня Святого Валентина на Козорогів чекає захопливе знайомство. Цікава зустріч буде вже незабаром.

Ви відчуєте, що почуття розцвітають. Зорі пророкують романтичний вечір і незабутній день. А потім ще і ще. Не бійтеся бути відкритими та спонтанними – це може привести до цікавих та незабутніх вражень у ваших стосунках.

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