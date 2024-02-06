Так, Водолій і Рак, цей тиждень буде для вас фінансово успішним. Попереду нові можливості, пише 24 Канал.

До речі Уже цього місяця 3 знаки зодіаку розпочнуть власний бізнес

Водолій

Цей тиждень для Водоліїв обіцяє приємні фінансові перспективи. Вони зможуть отримати неочікуваний бонус. Окрім того, варто почати власну справу. Ось побачите, цього разу точно все вийде.

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Рак

Раки цього тижня можуть сподіватися на додатковий прибуток. Ймовірно, вони отримають цікаву пропозицію щодо роботи або підвищення зарплати, яка принесе додаткові фінансові переваги.

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