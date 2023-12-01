Дуже пунктуальні: які 3 знаки зодіаку ніколи не спізнюються на роботу

Частина людей спізнюються на роботі чи не щодня. Вони можуть робити це настільки часто, що керівники вже навіть перестали боротися. Втім, це точно не про ці 3 знаки зодіаку.

Так, астрологи назвали найпунктуальніших знаків зодіаку. Діви, Козороги й Терези не запізнюються на роботу, хіба що з дуже поважних причин, пише 24 Канал.

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Діва

Ці люди відомі своєю організованістю. Діви завжди планують свій день, враховуючи час на роботу та дозволені перерви. Вони розуміють важливість своїх обов'язків і завжди дотримуються графіка.

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Козоріг

Народжені під цим знаком – дисципліновані та відповідальні. Козороги завжди приходять на роботу вчасно.

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Терези

Терези надійні та пунктуальні. Вони не люблять самі запізнюватися й коли хтось це робить.

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