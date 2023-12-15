Багато ниють: 3 знаки зодіаку постійно на все жаліються

Частина людей чи не постійно скаржаться на життя. Щоб не сталося, усе їм не так.

За словами астрологів, до цього найбільше схильні три знаки зодіаку. Зокрема, Водолій, Рак і Риби, пише 24 Канал.

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Водолій

Народжені під цим знаком відповідальні й можуть перейматися навіть через неважливі дрібниці. Водолії схильні багато скаржитися.

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Рак

Представники та представниці цього знаку зодіаку емоційні та чутливі. Раки схильні до переживань і можуть скаржитися, якщо щось знову й знову не виходить так, як вони собі уявляли.

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Риби

Ці люди знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Втім, вони нерідко скаржаться на життя. Яскрава уява може зробити Риб схильними до невдоволення, особливо коли вони стикаються з рутинними завданнями, критикою чи відсутністю співчуття.

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