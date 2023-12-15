По словам астрологов, этому больше всего подвержены три знака зодиака. В частности, Водолей, Рак и Рыбы, пишет 24 Канал.

Интересно Смогут себе позволить: какие знаки зодиака в 2024 году будут тратить больше денег

Водолей

Рожденные под этим знаком ответственны и могут беспокоиться даже по неважным пустякам. Водолеи склонны много жаловаться.

Гороскоп для Водолеев

Рак

Представители и представительницы этого зодиака эмоциональны и чувствительны. Раки склонны к переживаниям и могут жаловаться, если что-то снова и снова не выходит так, как они себе представляли.

Гороскоп для Раков

Кстати говоря Решатся на серьезный шаг: какие 3 знака зодиака в 2024 году начнут жить с партнером

Рыбы

Эти люди найдут выход из любой ситуации. Впрочем, они часто жалуются на жизнь. Яркое воображение может сделать Рыб склонными к недовольству, особенно когда они сталкиваются с рутинными задачами, критикой или отсутствием сострадания.

Гороскоп для Рыб