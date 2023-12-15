За словами астрологів, до цього найбільше схильні три знаки зодіаку. Зокрема, Водолій, Рак і Риби, пише 24 Канал.
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Водолій
Народжені під цим знаком відповідальні й можуть перейматися навіть через неважливі дрібниці. Водолії схильні багато скаржитися.
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Рак
Представники та представниці цього знаку зодіаку емоційні та чутливі. Раки схильні до переживань і можуть скаржитися, якщо щось знову й знову не виходить так, як вони собі уявляли.
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Риби
Ці люди знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Втім, вони нерідко скаржаться на життя. Яскрава уява може зробити Риб схильними до невдоволення, особливо коли вони стикаються з рутинними завданнями, критикою чи відсутністю співчуття.
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