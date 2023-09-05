У кого зі знаків зодіаку цього тижня можливі серйозні проблеми на роботі

Уже найближчими днями в частини людей ймовірні проблеми на роботі. Декому навіть загрожуватиме звільнення.

Риби та Близнюки, зірки пророкують, що цього тижня у вас можливі проблеми на роботі. Якщо не хочете втратити її, зосередьтеся на виконанні поставлених завдань, пише 24 Канал.

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Риби

Робочий тиждень буде не з легких. Може здатися, що ви раптово перестали вміти робити абсолютно все. За що б не взялися, – усе не так. Вам потрібно заспокоїтися. Якщо відчуваєте моральне та фізичне виснаження, краще поговоріть з керівником та попросіть про відпустку. В іншому випадку вам можуть показати на вихід.

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Близнюки

У вас дедалі частіше суперечки з колегами. Та й свою роботу не виконуєте вже так добре, як колись. Через це можливе виникнення проблем. Докладіть зусиль, аби розв'язати їх. Зберіться, вам під силу абсолютно все.

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