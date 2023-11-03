Нарешті: вже в листопаді 3 знаки зодіаку отримають омріяну роботу

Кар'єра займає велике місце в житті людей, які хочуть чогось досягти. Вони багато працюють, аби реалізувати себе в певній сфері.

Астрологи передають, що шанс отримати роботу мрії вже у листопаді мають Леви, Раки й Терези. Зірки складаються так, що їм пощастить у плані кар'єри.

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Лев

Представники цього знаку можуть значно вирости у кар'єрі у листопаді. З'явиться нова цікава пропозиція чи проєкт, від якого важко відмовитися. Беріть ситуацію у свої руки й дійте. Є шанс нарешті отримати щось краще в житті.

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Рак

Астрологи бачать, що фінансове становище Раків у листопаді може суттєво покращитись. Ймовірно, саме час попросити більшу зарплату в керівництва або змінити роботу на більш оплачувану.

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Терези

Передбачається дуже успішний місяць в Терезів. Це буде стосуватися проєктів, угод та інших робочих завдань. Якщо ви мріяли про власну справу – можете спробувати її розпочати. Є висока ймовірність, що вона буде прибутковою.

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