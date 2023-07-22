Перевірте, чи ви є в цьому списку: 4 знаки зодіаку, які скоро переживатимуть розставання

Не завжди вдається пронести кохання через все життя. Кожен з партнерів може ухвалити рішення самостійно, або ж обговорити все та дійти до цього разом.

Астрологи зазначили, що декілька знаків можуть пережити розставання вже до кінця цього літа. Серед них Близнюки, Риби, Козероги та Стрільці, пише 24 Канал.

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Близнюки

Вам варто поговорити зі своїм партнером. Однак, зробить це без істерик, з холодною головою. Тож перед цим сядьте, обдумайте все та наважтеся висловити свої почуття.

Якщо справді хочете цього, спробуйте знайти способи відновити теплоту та інтимність у стосунках. Однак, в жодному разі не картайте себе.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Настав час вийти з токсичних стосунків. Подумайте про себе, власний психоемоційний стан та здоров'я.

У вас було багато спроб врятувати ці стосунки, втім, партнер уже не відповідає взаємністю. Можливо, це найкращий час для того, щоб поставити крапку.

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Гороскоп для Риб

Козероги

Аби подолати труднощі, вкрай важлива підтримка та взаєморозуміння. Втім, якщо лише один з партнерів віддає себе цим стосункам, нічого доброго не вийде.

До кінця серпня ви можете розійтися. Однак, не засмучуйтеся, попереду справжнє щире кохання.

Гороскоп для Козерогів

Тельці

Хто і щоб там не казав, ви заслуговуєте на щасливі й міцні стосунки. Не бійтеся висловити власну думку. Можливо, саме це змінить ситуацію на краще.

Однак, будьте готові до змін. Найкраще ще попереду. Не втрачайте віру у себе та кохання.

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Гороскоп для Тельців