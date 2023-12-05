Козорогів чекають великі зміни, а Дівам – час відпочити: гороскоп 5 грудня на всі знаки зодіаку

5 грудня можуть з'явитися труднощі в деяких знаків зодіаку. Це стосуватиметься роботи, особистого життя та здоров'я. Краще знати, до чого бути готовим.

Астрологи вже підготували новий гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку. Що чекає на кожного з них – розповість 24 Канал.

Хто це Надчутливі люди: 4 знаки зодіаку, які найчастіше плачуть

Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів 5 грудня

При всій своїй впевненості та стриманості, Овни в цей день можуть утрачати самовладання. Їх дратуватиме все: починаючи від чаю, який вранці охолов, закінчуючи проблемами на роботі. Час заспокоїтися.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців 5 грудня

Під кінець року у вас назбиралося чимало завдань. І всі вони мають жорсткі дедлайни. Треба напружитися й все встигнути виконати. Хоча не хочеться, але потрібно зібратися з силами, іншого варіанту у вас немає.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків 5 грудня

Зверніть увагу на здоров'я. Схоже час переглянути раціон і вживати більш корисну їжу – овочі, фрукти, каші. Бо від цього залежить ваше самопочуття. А сили вам у цьому році ще знадобляться. Потім ваш організм ще скаже вам "дякую" за це.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків 5 грудня

Ракам сьогодні допоможе інтуїція. Тож якщо не знаєте, як вчинити, прислухайтеся до цього відчуття. Зазвичай воно ніколи вас не підводило. Особливо це стосується питань, які вас давно турбують.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп для Левів 5 грудня

Левам треба бути відкритим до нових знайомств. Адже скоро зможете зустріти цікаву людину, з якою буде чимало спільного. Головне – не пасувати перед таким шансом, а вдало його використати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп для Дів 5 грудня

Астрологи радять Дівам більше відпочивати. Бо так і до нервового зриву недалеко. Намагайтеся знайти ще якісь цікаві справи, окрім роботи. Запишіться на фітнес, малювання чи танці. Життя заграє новими барвами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Останнім часом Терези вічно щось роблять, а результату немає. Це дуже виснажує їх та демотивує. Тож пропишіть чітко, чого ви хочете та як цього досягти. Можливо, вам доведеться змінити спосіб реалізації мети.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів 5 грудня

Настав ваш час зайнятися фінансами, тому що ви робите спонтанні покупки, а потім – шкодуєте. Запишіть список витрат, і ви побачите, скільки всього зайвого купували за останній місяць. Час затиснути пояс.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців 5 грудня

Стрільцям варто навчитися відокремлювати емоції від раціональних думок. Бо в них дуже часто бере верх саме перше. Це псує настрій, і вам тоді не хочеться нічого робити. Час збавити обороти та уповільнитися.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів 5 грудня

Козороги вже на порозі грандіозних змін. Їм хочеться змінити багато чого у своєму житті, аби зростати. Не бійтеся своїх мрій. У вас все вийде. Головне – бути сміливим і наполегливим. Тоді успіх не за горами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв 5 грудня

Астрологи радять Водоліям додати більше активностей в житті, тому що ви ведете сидячий спосіб життя. Почніть з піших прогулянок по пів години в день. Будете відчувати себе значно краще.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб 5 грудня

У житті Риб є дуже токсична людина, яка постійно все робить їм на зло. Представників цього знаку такі дії виснажують. Намагайтеся мінімізувати контакт із цією людиною. Або взагалі не спілкуйтеся, щоб зберегти свої нерви.