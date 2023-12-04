Це Скорпіони, Терези, Тельці та Риби. Представники цих знаків зодіаку – надчутливі. Їм складно приховувати емоції, пише 24 Канал.

Хто ж це Які знаки зодіаку – найвірніші в стосунках

Скорпіон

Особливо Скорпіони вразливі до поганих подій. Інколи їх навіть неможливо заспокоїти. Для того, щоб перестати плакати, цим знакам зодіаку потрібно побути наодинці деякий час. Краще не турбувати їх в цей момент.

Гороскоп для Скорпіонів

Терези

Терези люблять плакати вечорами або перед сном. Це допомагає їм звільнитись від негативних емоцій. Надмірна чутливість особливо проявляється в ситуаціях, які стосуються близьких людей.

Гороскоп для Терезів

Телець

Тельці завжди плачуть, коли щось не виходить. Вони дуже емоційно реагують на невдачі, оскільки хочуть проявити себе на 100 відсотків. Астрологи кажуть, що іноді плач перетворюється на істерику. Близьким варто бути в такі моменти поруч з представниками цього знаку зодіаку.

Гороскоп для Тельців

Риби

Риби люблять поплакати наодинці. Вони майже ніколи не проявляють такі емоції на людях. Однак, коли знаходяться вдома самі, то випускають назовні все, що турбує, болить та тривожить.

Гороскоп для Риб