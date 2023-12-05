Астрологи уже подготовили новый гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака. Что ждет каждого из них – расскажет 24 Канал.
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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп для Овнов 5 декабря
При всей своей уверенности и воздержании, Овны в этот день могут терять самообладание. Их будет раздражать все: начиная от чая, который утром охладел, заканчивая проблемами на работе. Пора успокоиться.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп для Тельцов 5 декабря
К концу года у вас накопилось немало задач. И все они имеют жесткие дедлайны. Надо напрячься и все успеть выполнить. Хотя не хочется, но нужно собраться с силами, иного варианта у вас нет.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп для Близнецов 5 декабря
Обратите внимание на здоровье. Похоже время просмотреть рацион и употреблять более полезную пищу – овощи, фрукты, каши. Ибо от этого зависит ваше самочувствие. А силы вам еще в этом году понадобятся. Затем ваш организм еще скажет вам "спасибо" за это.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп для Раков 5 декабря
Ракам сегодня поможет интуиция. Если не знаете, как поступить, прислушайтесь к этому ощущению. Обычно оно никогда вас не подводило. Особенно это касается вопросов, которые вас давно беспокоят.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп для Львов 5 декабря
Львам нужно быть открытым к новым знакомствам. Ведь скоро сможете встретить интересного человека, с которым будет много общего. Главное – не подходить перед таким шансом, а удачно его использовать.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп для Дев 5 декабря
Астрологи советуют Девам больше отдыхать. Потому что так и до нервного срыва недалеко. Старайтесь найти еще какие-нибудь интересные дела, кроме работы. Запишитесь на фитнес, рисование или танцы. Жизнь заиграет новыми красками.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп для Весов
В последнее время Весы вечно что-то делают, а результата нет. Это очень истощает их и демотивирует. Пропишите четко, чего вы хотите и как этого добиться. Возможно вам придется изменить способ реализации цели.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп для Скорпионов 5 декабря
Пришло ваше время заняться финансами, потому что вы совершаете спонтанные покупки, а затем – сожалеете. Запишите список расходов, и вы увидите, сколько всего лишнего покупали за последний месяц. Пора зажать пояс.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп для Стрельцов 5 декабря
Стрельцам следует научиться отделять эмоции от рациональных мыслей. Ибо в них очень часто берет верх самое первое. Это портит настроение, и вам тогда не хочется ничего делать. Пора сбавить обороты и замедлиться.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп для Козерогов 5 декабря
Козероги уже на пороге грандиозных перемен. Им хочется изменить многое в своей жизни, чтобы расти. Не бойтесь своих мечтаний. У вас все получится. Главное – быть смелым и настойчивым. Тогда успех не за горами.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп для Водолеев 5 декабря
Астрологи советуют Водолеям добавить больше активностей в жизни, потому что вы ведете сидячий образ жизни. Начните с пеших прогулок по полчаса в день. Будете чувствовать себя гораздо лучше.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп для Рыб 5 декабря
В жизни Рыб есть очень токсичный человек, который постоянно все делает им на зло. Представителей этого знака такие действия истощают. Старайтесь минимизировать контакт с этим человеком. Или вообще не общайтесь, чтобы сберечь свои нервы.