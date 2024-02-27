У дім постукає біда: 3 знаки зодіаку, яким ця весна принесе багато проблем

Зазвичай люди мають багато крутих планів на весну. Однак астрологи кажуть, що найближчі три місяці зовсім не будуть щасливими для трьох знаків зодіаку.

Йдеться про Козорогів, Скорпіонів та Овнів. Саме їм варто готуватися до випробувань, які прийдуть разом з теплом, передає LifeStyle 24.

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Козоріг

Козороги зустрінуть цю весну у дуже поганому моральному стані. Ба більше, кількість проблем збільшуватиметься з кожним днем. В кінці березня, зокрема, у двері вашої домівки постукає біда. Це буде складний період для всієї сім'ї.

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Скорпіон

У деяких проблемах, які зараз є в житті, Скорпіони винні самі. Адже вчасно не дослухалися до порад рідних та друзів. Астрологи кажуть, що ця весна буде для вас надскладною. Річ у тім, що втратите багатьох близьких людей. Хтось покине ваше життя назавжди. Готуйтеся себе до цього морально вже.

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Овен

Всю весну Овни будуть боротися з проблемами на роботі. Ви зможете видихнути спокійно лише влітку. Однак поодинокі випробування все одно траплятимуться. Зараз варто правильно розставити пріоритети та сконцентруватися на подоланні усіх труднощів.

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