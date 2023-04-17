Удача та щастя повернеться: 2 знаки зодіаку, яким пощастить цієї весни

Цієї весни деякі знаки зодіаку спіймають удачу за хвоста. Астрологи чекали тих, на кого чекає неймовірне щастя та успіх цієї пори року.

Астрологи повідомили, що два знаки зодіаку стануть щасливими цієї весни, бо удача повернеться до них обличчям. Мова йде про Стрільців та Козерогів, пише 24 Канал.

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Стрілець

На Стрільців цієї весни чекає чимало хороших новин. Вони стосуватимуться насамперед кар'єрного зросту. Те, що може статися з вашим становищем на роботі – буде справжнім сюрпризом.



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Козеріг

У Козерогів цієї весни планується масштабна подія, що принесе за собою удачу. У травні на представників цього знака зодіаку чекають зміни середовища. Козерогам не варто лякатися – все тільки на краще.



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