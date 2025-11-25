Вони відчують неабияке духовне піднесення та мотивацію. А свіжий погляд на старі проблеми допоможе нарешті їх вирішити, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Vice.

На кого очікує найщасливіший тиждень в році?

Лев

Гороскоп для Левів

Цього тижня зорі складуться таким чином, що Леви відчують колосальну енергію. "Танець" Сонця з Плутоном підштовхне вас перестати стримувати себе та діяти ініціативно. Саме зараз вдалий момент, аби ухвалити ті рішення, які ви обмірковували місяцями.

Вам не можна применшувати свої досягнення. Будьте певні, що цього тижня ви маєте по-справжньому засяяти!

Діва

Гороскоп для Дів

Дещо хаотичний, але від того не менш цікавий тиждень очікує на Дів. Спершу важливу роль тут відіграватиме ретроградний Меркурій, який спонукатиме ретельно обдумати свої минулі помилки. Саме так ви знайдете "ключ" до того, як діяти далі.

Вже ближче до вихідних все стабілізується. Ті проблеми, які місяцями викликали неспокій, нарешті вас покинуть. Ви чітко побачите, куди саме потрібно рухатися. І найближчим часом зробите правильний крок вперед, який по-доброму вплине на ваше життя.