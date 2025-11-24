На вас чекають теплі романтичні вечори з другою половинкою, поцілунки під дощем і просто море позитивних емоцій. Хто знайде свою другу половинку у 2026 році, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Телець

Гороскоп для Тельців

Попередні стосунки могли завдати вам травму. Це сталося через певне непорозуміння, але обоє, на жаль, сильно постраждали.

Астрологи впевнені, що в 2026 році ви зустрінете людину, з якою миттю забудете про минулий біль. Тепер все буде по-іншому. Але для цього вам потрібно почати активніше знайомитися. І одне з побачень стане доленосним.

Лев

Гороскоп для Левів

Своє кохання ви зустрінете вже в першій половині року. Спершу це буде абсолютно незрозуміла історія. У вас прокинуться почуття до людини, яку ви вже давно знаєте. І знаєте що? Вона відповість взаємністю. Але доведеться постаратися для цього.

Скорпіони

Гороскоп для Скорпіонів

Зорі натякають, що майбутнє кохання прямо пов'язане з вашими вчинками. Потрібно буде діяти нестандартно, інколи навіть йти на по-доброму божевільні рішення. Але вам це сподобається.

Авантюри приведуть Скорпіонів до кохання усього життя. Це будуть стосунки, з яких можна побудувати міцну сім'ю з гарним майбутнім.