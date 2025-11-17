Астрологи впевнені, що 2026 рік буде періодом внутрішньої трансформації. Юпітер розворушить вашу креативність та впевненість. А Сатурн спонукатиме до самоаналізу. Ви знайдете відповідь на запитання: "Чого саме я хочу від життя?". І три знаки зодіаку, якщо серйозно візьмуться за себе, здатні змінити усе, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на City Magazine.

До теми Ретроградний Меркурій змінить все у житті 3 знаків зодіаку: буде непросто, але цікаво

На кого чекає успіх у 2026 році?

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Астрологи пророкують справді потужний 2026 рік для Козорогів. Ви досягнете значно успіху. І ні, це не випадкова історія, а результат вашої наполегливої праці.

З березня по червень Козороги приймуть багато вагомих рішень, які позитивно вплинуть на життя. А залізна дисципліна допоможе підкорити важливу вершину.

При цьому успіх може прийти раптово. Але він стане результатом місяців та років наполегливої праці.

Лев

Гороскоп для Левів

Коли Сонце сяє найяскравіше, тоді Леви відчувають якусь аж позаземну енергію. Саме тому з липня по вересень на них очікує буквально піковий період в році. Тоді Марс та Венера поєднаються у "спільному танці", а Леви випромінюватимуть магічну ауру пристрасті, привабливості та сміливості.

В цей період життя буквально обертатиметься навколо вас. Тому не проґавте свій шанс. Особисті проєкти, цікаві знайомства та нові можливості – усі двері будуть для вас відкриті. Саме в цей момент можна розпочати справу, яка приведе до шаленого успіху.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

У 2026 році життя знову заграє усіма барвами для Стрільців. Здається, що навіть Сонечко в цей момент світитиме яскравіше. Ви буквально відчуєте себе настільки позитивно та відкрито, як це було в дитинстві.

Астрологи переконані, що ваш зоряний час прийде з квітня по серпень. Надважливо у цей період не засиджуватися над однією справою, а встати з крісла та йти пізнавати світ.

Плануйте подорожі, реалізовуйте навіть найбільш божевільні ідеї, змінюйте плани, знайомтеся. Але головне – не сидіть на місці. В цьому хаосі позитивних емоцій ви знайдете те, що принесе вам успіх. І це стосується буквально усіх сфер.

Але найголовніше – саме наприкінці 2026 року ви чесно скажете собі: "Це був дійсно рік, коли я знову відчув себе живим". А далі буде ще краще!