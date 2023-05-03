Почуватимуться розкішно: на 3 знаків зодіаку очікують дорогі покупки у травні

Три знаки зодіаку у травні відчують своє багатство та наважаться на дорогі покупки. Чи варто утриматись від них – дивіться нижче поради астрологів.

У травні Раки, Діви та Риби відчують фінансову стабільність та багатство. У них буде змога зробити дорогі покупки, повідомляє 24 Канал.

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Рак

Скоріш за все, Раки цього місяця отримають додатковий фінансовий дохід. Ви зможете здійснити дорогу покупку, на яку довго мріяли. Астрологи запевняють, що сумніватися не варто – шопінг буде вдалим і принесе користь.

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Діва

Діви часто бувають нераціональні у покупках, тому їм варто з обережністю ставитися до витрачання грошей на дорогі покупки. Порадьтеся з близькими, чи точно варто вам тринькати кошти на те, що бажали придбати.

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Риби

У травні деякі представники Риб наважаться на дорогу покупку, яка може не принести вам того, чого очікували. Це буде гарним життєвим уроком, адже не варто за першої можливості спустошувати гаманець. Спробуйте накопичувати кошти.

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