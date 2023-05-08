До кінця весни варто бути обережними Ракам, Терезам та Стрільцям, передає 24 Канал. Вам усілякими способами намагатимуться зіпсувати життя, але не піддавайтесь.

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Рак

Цього місяця представників Раків страшенно критикуватимуть на роботі. Токсичні колеги не проявлятимуть поваги та уважності, через що життя стане схожим на катастрофу. Астрологи радять пропускати їхні слова повз вуха та йти своїм шляхом.

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Терези

Представники цього знака зодіаку до завершення весни нарешті виявлять, наскільки токсичними є їхні друзі. Поради від них робитимуть життя тільки гіршим, а слизькі коментарі про зовнішність завдаватимуть болю. Астрологи радять Терезам змінити середовище, якщо ті не хочуть зіпсувати собі існування.

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Стрілець

Агресивна та егоїстична родина у Стрільців буде особливо надокучливою до кінця місяця. Вони засипатимуть недоречними запитаннями про дітей та зовнішній вигляд. Замість "бити" у відповідь, спробуйте відмежуватись від рідних на певний час, щоб не отруювати життя.

Гороскоп для Стрільців