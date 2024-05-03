Не робіть цього: яким 3 знакам зодіаку у травні не варто їхати в подорож

В останній місяць весни декому взагалі не варто вирушати в подорож. Зокрема, йдеться про трьох знаків зодіаку.

Так, Стрілець, Скорпіон і Діва, цього місяця краще відкласти далеко поїздки, пише LifeStyle 24.

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Стрілець

У травні вам краще не ризикувати. Зірки не сприятимуть вдалим подорожам. Будьте обережні. Можливість непередбачених подій на дорозі зросте. Краще залишитися вдома і насолоджуватися спокоєм.

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Скорпіон

Травень буде дуже несприятливим для подорожей. Краще никайте довгих поїздок. Зірки попереджають про можливість неприємних ситуацій.

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Діва

Цього місяця не рекомендується вирушати в подорожі, оскільки це може призвести до неприємностей. Краще зосередитися на вирішенні поточних справ, залиштеся вдома та проведіть час з найріднішими.

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