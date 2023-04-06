Інколи варто дослуховуватися до голосу серця, а не лише діяти з холодним розумом. Астрологи повідомляють, що Овнам, Стрільцям та Скорпіонам потрібно піддатися емоціям, пише 24 Канал.

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Овен

Пристрасні та імпульсивні Овни часто намагаються приховати свої емоції, але цього разу їм варто піддатися своєму характеру. Це допоможе у розвитку нових стосунків, які тільки зароджуються.



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Скорпіон

Астрологи радять впевненим у собі Скорпіонам піддатися емоціям, що можуть заполонити душу в один момент. Це може призвести до неприємних наслідків у взаєминах з близькими людьми. Але, повірте, це тільки піде на користь.



Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Стрільці – прямолінійні та енергійні. Вивільнення їхніх справжніх почуттів на волю приведе до несподіваних зізнань, які обернуться у зародження нової історії.

Гороскоп для Стрільців