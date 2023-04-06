Иногда следует прислушиваться к голосу сердца, а не только действовать с холодным умом. Астрологи сообщают, что Овнам, Стрельцам и Скорпионам нужно поддаться эмоциям, пишет 24 Канал.

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Овен

Страстные и импульсивные Овны часто пытаются скрыть свои эмоции, но в этот раз им следует поддаться своему характеру. Это поможет в развитии новых только зарождающихся отношений.



Гороскоп для Овнов

Скорпион

Астрологи советуют уверенным в себе Скорпионам поддаться эмоциям, которые могут пленить душу в один момент. Это может привести к неприятным последствиям в отношениях с близкими людьми. Но, поверьте, это только пойдет на пользу.



Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Стрельцы – прямолинейные и энергичные. Высвобождение их подлинных чувств на свободу приведет к неожиданным признаниям, которые обернутся в зарождение новой истории.

Гороскоп для Стрельцов