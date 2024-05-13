Рак, Діва, Овен і Козоріг, найближчими днями ви будете на сьомому небі від щастя, пише LifeStyle 24.

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Рак

Найближчі 7 діб будуть наповнені радістю і щастям. Проведете його разом з людьми, що вас люблять. До речі, несподівано можуть з'явитися дуже цікаві та прибуткові пропозиції. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на найкраще.

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Діва

Цей тиждень вам принесе багато приємних сюрпризів і радісних подій. Відчуватимете енергію і бажання досягати нових висот. Зробіть собі подарунок і насолоджуйтеся життям.

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Козоріг

Цей тиждень принесе вам успіх у всіх починаннях. Будете зустрічати людей, які допоможуть досягти мети. Не бійтеся ризикувати і йти вперед.

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Овен

На вас чекає період крутих змін і неймовірних можливостей. Розкрийте свій потенціал і не бійтеся ризикувати. Ви будете оточені позитивом і любов'ю.

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