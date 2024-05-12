Терези, Діва й Овен. Саме цих знаків зодіаку влітку зрадить кохана людина, передає Love 24.

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Терези

Представники цього знаку можуть бути особливо вразливі цього літа. Терези приділяють велике значення стабільності та вірності у стосунках. Втім, незабаром їм доведеться пережити зраду. Буде важко сприйняти той факт, що довіра порушена.

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Овен

Енергійні та пристрасні Овни влітку можуть відчувати болючі емоції в результаті зради. Ці люди швидко реагують на невірність. Це може призвести до серйозних конфліктів.

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Діва

Дівам буде особливо важко пережити зраду. Вони можуть намагатися розібрати похвилинно, чому так сталося. Потребуватимуть підтримки та розуміння в цей важкий період.

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