Так, Овну, Козорогу та Стрільцю не варто сподіватися на щастя в особистому житті. Астрологи пояснили, чому саме, передає Love 24.

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Овен

Овни енергійні та жваві, що може зробити їх непередбачуваними в стосунках. Влітку цим людям бракуватиме терпіння і стійкості, щоб розвивати стабільні та тривалі зв'язки.

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Козоріг

Козероги можуть бути дуже амбіційними та зосередженими на своїй кар'єрі, що робить їх менш доступними для кохання. Влітку ці люди також будуть витрачати багато часу на досягнення своїх цілей. Це може заважати побудові стосунків.

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Стрілець

Народжені під цим знаком дуже цінують свою незалежність і свободу. Через це для них може бути нелегко побудувати стосунки. Влітку Стрільці шукатимуть пригод і нових знайомств, втім, не серйозних зв'язків.

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