Цього тижня у травні астрологи нарікають поганий настрій та моральні проблеми у трьох знаків зодіаку. Тельці, Діви та Скорпіони можуть зневіритися та розчаруватися, передає 24 Канал.

Дивіться також Труднощі відступлять з життя 3 знаків зодіаку наступного тижня: що на них чекає

Телець

Невдачі та проблеми на шляху у Тельців примусять їх опустити голову та зневіритися в собі. Можливо, варто дозволити собі взяти паузу та трохи звернути зі шляху, щоб глянути на своє життя збоку й додати те, чого бракує.

Гороскоп для Тельців

Діва

Поганий настрій – не новинка для Дів, але цей тиждень стане справжнім викликом й мало не наблизить до депресії. Щоб уникнути цього стану, потрібно приділити трохи часу для себе. Займіться доглядом, прийміть ванну чи просто займіться справою, що приносить задоволення.

Гороскоп для Дів

Скорпіон

Незмога віднайти спільну мову з колегами й близькими може призвести до зневіри Скорпіонів. Щоб забути про проблеми, для представників цього знака зодіаку є оригінальний спосіб – зайнятись роботою та присвятити їй чимало часу.

Гороскоп для Скорпіонів