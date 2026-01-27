Новий тиждень принесе важливі підказки, що ж робити далі. А дехто з нас буквально опиниться на сьомому небі від щастя, розповідає People.

Овен

Гороскоп для Овнів

Останні роки добряче потріпали Овнів. Деякі старі історії та образи не давали спокою. А інколи здавалося, що карма наздоганяє вас в особливо невдалий момент. Та астрологи впевнені, що цей складний період підходить до завершення. Дозвольте собі відпустити те, що вже не повернути. Важливо дивитися вперед.

Ви пройшли складний етап. І тепер Всесвіт готує Овнам значно приємніші речі. Щастя вже поруч.

Діва

Гороскоп для Дів

Діви аж надто довго перебували в режимі виживання. Складно було одразу з різних боків. Інколи підводили люди, а обставини складалися зовсім не на їхню користь.

Було складно, але представники цього знаку зодіаку вистояли. Останній тиждень січня демонструє, що складні часи нарешті минають. Зовсім скоро ви перестанете жити в режимі "боротьби". Стабільність повертається у ваше життя, від чого ви станете щасливішими.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Щастя нарешті обернеться до Скорпіонів правильним місцем. Астрологи рекомендують цього тижня не засиджуватися вдома. Зробіть усе, аби знову наповнити життя кольором. Дозвольте собі тішитися, пробувати щось нове, закохуватися та сміятися. Не можна себе стримувати!