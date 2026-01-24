При цьому зорі особливо сприятимуть двом знакам зодіаку у лютому. Вони підкажуть, що потрібно зробити, аби піймати свій момент успіху, розповідає City Magazine.

Терези

Гороскоп для Терезів

Нерішучість стає тягарем. І Терези нарешті починають це розуміти. Зорі допоможуть цьому знаку зодіаку не боятися ухвалювати рішення. І саме так до них прийде момент успіху.

У стосунках нарешті стане зрозуміло, що потрібно виправити. Але не менш важливими будуть справи на роботі. Там доведеться взяти на себе більше відповідальності, навіть якщо це трошки лякатиме.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Те, над чим Козороги довго працювали, нарешті почне приносити перший результат. Довіра на роботі зросте. І це неабияк вплине на впевненість в собі. Справи також налагоджуються. Так тримати!