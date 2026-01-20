Те, що довго трималося на компромісі та мовчанні, виходить на поверхню. Настав час розібратися з усіма проблемами. А деякі пари отримають шанс більш-менш безболісно зміцнити стосунки, розповідає People.

У кого станеться потрясіння в стосунках?

Телець

Гороскоп для Тельців

Зорі допоможуть Тельцям відчувати неабияку силу. Вони не захочуть більше миритися зі своєю "тихою" роллю в колективі. Амбіції та бажання виходять на перший план. І усі мають це враховувати.

Лев

Гороскоп для Левів

Венера з Плутоном змусять Левів звернути увагу на їхні романтичні стосунки. Щира розмова про проблеми допоможе нарешті розставити всі крапки над "і" та чітко зрозуміти, що вам потрібно змінити.

Всесвіт також готує сюрпризи і для самотніх Левів. До них повернеться людина з минулого. І ця зустріч може змінити все.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Зорі обережно підказують, що зараз кожне слово має неабияку вагу. Тому звичайне повідомлення чи дзвінок можуть вплинути на хід стосунків.

Астрологи рекомендують бути відвертими та сказати правду, яку давно приховували. Але все може статися і навпаки. Хтось зі Стрільців почує зізнання, яке може шокувати. Та не лякайтеся! Чесність допоможе парам зміцнити свої стосунки, навіть якщо спершу буде дещо боляче або незвично.