Кому зі знаків зодіаку цього тижня не можна ризикувати
Кінець квітня і початок травня трьом знакам зодіаку варто провести у спокої. Треба утриматися від імпульсивних рішень та необдуманих вчинків.
Астрологи радять цей тиждень Стрільцям, Левам і Скорпіонам, за можливості, залишатися вдома. Їм категорично не можна йти на ризик, передає LifeStyle 24.
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Стрілець
Вам не варто ризикувати й відкриватися людям, у яких не до кінця впевнені. Будьте обережні, адже вкотре можете зазнати "поранення".
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Лев
Леви – природжені лідери. Завжди пам'ятайте про це й не дозволяйте собою маніпулювати. Не піддавайтеся емоціям і завжди думайте холодним розумом. Через надмірну емоційність ви ризикуєте втратити те, що маєте.
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Скорпіон
Скорпіонам найближчі дні може загрожувати небезпека. Якщо є можливість, краще перенести всі справи й провести час вдома з рідними.
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