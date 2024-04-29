Астрологи радять цей тиждень Стрільцям, Левам і Скорпіонам, за можливості, залишатися вдома. Їм категорично не можна йти на ризик, передає LifeStyle 24.

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Стрілець

Вам не варто ризикувати й відкриватися людям, у яких не до кінця впевнені. Будьте обережні, адже вкотре можете зазнати "поранення".

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Лев

Леви – природжені лідери. Завжди пам'ятайте про це й не дозволяйте собою маніпулювати. Не піддавайтеся емоціям і завжди думайте холодним розумом. Через надмірну емоційність ви ризикуєте втратити те, що маєте.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Скорпіонам найближчі дні може загрожувати небезпека. Якщо є можливість, краще перенести всі справи й провести час вдома з рідними.

Гороскоп для Скорпіонів