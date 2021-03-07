Гороскоп на тиждень 8 –14 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, обіцяє всім натхненний період, який подарує любов, гармонію та незабутні емоції. Читайте гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Овна

Для Овнів тиждень буде максимально насиченим і на роботі, і вдома, і в особистому житті. На роботі у вас з'являться нові ідеї, які дуже вдало впишуться у загальну концепцію. Можете згодом очікувати на похвалу керівництва. В особистому житті на вас чекають приємні сюрпризи.

Цього тижня астрологи радять вам переглянути своє харчування та почати більше займатися спортом. Віддавайте перевагу натуральній їжі – цільним крупам, свіжим овочам та фруктам, свіжому м'ясу, рибі, бобовим та молочній продукції високої якості. Для гарного самопочуття важливе збалансоване харчування, щоб організм отримував всі необхідні для нього речовини.

Вихідні Овнів будуть наповнені позитивними подіями. Ви відкриєте для себе нове заняття, яке принесе вам задоволення та допоможе повністю розслабитися.

Сприятливий день: 10 березня

Несприятливий день: 12 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Тельця

На початку тижня Тельців чекають знайомства, які можуть перерости в серйозну дружбу або романтичні стосунки. Астрологи радять не зосереджувати свою увагу на чужих планах та не підлаштовуватися під інших. Початок тижня пройде досить швидко, і вже до середи ви зможете виконати багато справ.

Читайте також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Вільний час присвятіть самовдосконаленню. Подумайте над тим, чим ви б хотіли зайнятися, але завжди жалієте на це час. Додаткові курси чи майстер-класи не лише подарують вам дозу натхнення, але й познайомлять з цікавими особистостями. У п'ятницю у вас виникне багато перспективних ідей, які ви захочете втілити в життя.

Вихідні сприятливі для фізичних навантажень. Якщо ви давно планували зайнятися спортом, то почніть з маленьких вправ та поступово посилюйте навантаження.

Сприятливий день: 14 березня

Несприятливий день: 9 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків стане трампліном в нове та перспективне життя. Приємні емоції принесуть вам ваші друзі, хороші стосунки з колегами, домашні клопоти та щирі розмови з вашими рідними. З фінансами цього тижня проблем не буде. Вам вдасться зекономити чималу суму грошей.

Власникам авто зорі не радять відправлятися у вечірні поїздки, за можливості сідайте за кермо в першу половину дня. Астрологи рядять почати контролювати свої емоції та стан. Для цього заведіть щоденник та виписуйте туди все, що приносить вам задоволення. Таким чином вам легко буде повернутися в позитивний потік, якщо раптом вас накриє хвиля негативу.

На вихідних вас чекає невелика подорож, яка принесе приємні емоції. Спробуйте не відволікатися на соцмережі і телефон. Насолодіться моментом з близькими вам людьми.

Сприятливий день: 11 березня

Несприятливий день: 13 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Рака

Вівторок для Раків стане ідеальним днем для підписання договорів.Тим представникам знаку, які отримають зарплату на початку тижня, варто придбати щось із техніки. По-перше, ви можете натрапити на досить хорошу знижку, а по-друге, придбаний вами товар послужить вам дуже довго.

Середина тижня сприятиме вашим професійним успіхам. Ви зможете вирости в очах свого керівника, якщо будете дуже старатися. Будьте в доброму гуморі та частіше посміхайтеся. Не бійтеся зустрітися з другом, якого не бачили давно. Зустріч піде вам на користь та принесе вигідні дивіденди.

У вільний час варто більше рухатися. Цей тиждень сприяє покращенню вашого самопочуття та фізичної форми. Будьте уважними до свого раціону – виключіть алкоголь та обмежте вживання шкідливої їжі.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 10 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Лева

На Левів цього тижня чекає вирішення багатьох сімейних обов'язків, які варто вирішити до п'ятниці. Інколи ви будете відчувати себе трохи втомленими. Для того, щоб відновити енергію, спробуйте розслабитися завдяки читанню або перегляду комедії.

В середині тижня на вас чекає додатковий підробіток. Отримані кошти рекомендовано вкласти в невеликий ремонт, який ви запланували. Відмовтеся від важких завдань, на які треба витратити багато часу. Займайтеся виключно тим, що приносить більше задоволення та швидкий результат.

Шумні вечірки та компанії залишіть до наступного тижня. Вихідні бажано провести на користь навчальних матеріалів та саморозвитку.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 14 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Діви

Цього тижня Дівам рекомендовано зосередитися на своїй роботі та особистісному розвитку. Постарайтеся усунути всі проблеми, які у вас накопичилися та придумати нові шляхи покращення того, чим ви зараз займаєтеся. Загалом, астрологи обіцяють вам вдалий тиждень.

З усіма поставленими перед вами завданнями ви впораєтеся досить швидко. Зорі радять вам не боятися покинути свою зону комфорту та зайнятися тими речами, на які раніше не наважувалися. Щось нове принесе у ваше життя позитивні емоції та цікавий досвід.

Вихідні присвятіть своїм рідним. Відкладіть всі поїздки з подругами та насолодіться спільними моментами з близькими людьми. Субота сприятлива для занять спорту та прогулянок на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 11 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Терезів

На початку тижня погасіть свій запал та амбіції. Спішити в цей період нікуди не треба. У цей період не варто приймати серйозних рішень в особистій сфері. Якщо ви зрозумієте, що вигораєте після робочого дня, то постарайтеся знайти для себе дозу натхнення, яка зможе вас повернути у звичне русло.

Перегляньте свої плани та цілі на рік. Подивіться, чи рухаєтеся ви в правильному напрямку і що вам ще треба зробити, щоб досягнути поставленої мети. Не бійтеся зробити перший крок в напрямку своєї мрії. Не переставайте вірити у свої сили та здібності.

На вихідних навчіться відсіювати ті завдання, які забирають у вас багато часу. Витрачайте свою енергію і сили раціонально. Не навантажуйте себе надмірними завданнями. Увечері займіться духовними практиками.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 9 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Скорпіона

На роботі Скорпіонам цього тижня потрібна максимальна зібраність. Мобілізуйте свої сили та працюйте якомога старанніше. Ваша працьовитість дасться вам взнаки, тож від пророблених справ у вас з'явиться настрій та сили для інших домашніх завдань.

На самотніх Скорпіонів чекають приємні сюрпризи. Ймовірно, чоловік, який вам дуже симпатичний – проявить ініціативу та запросить вас на побачення. Підготуйтеся до нього, як слід. Почуття закоханості поглинуть вас з головою, а романтичні побачення принесуть масу енергії та сили на нові звершення.

На вихідних займайтеся у вільний час лише тим, від чого ви отримуєте задоволення. У неділю на вас чекає невеличка мандрівка. Астрологи радять уникати людних місць та дотримуватися правил безпеки.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 14 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Стрільця

Тиждень подарує Стрільцям гарні емоції. Ви будете перебувати в чудовому настрої, завдяки чому все заплановане виходитиме практично з першого разу. Якщо ви докладете певних зусиль, то перешкод в досягненні цілей не виникне.

У четвер з'явиться чудова можливість реалізувати свої бажання. Розпишіть детально всі кроки та рухайтеся лише вперед для здійснення цілі. У всіх питаннях ви знайдете правильні відповіді. Деякою мірою вам в цьому допоможуть ваші батьки.

Вихідні будуть вдалими, якщо ви наважитеся змінити свій імідж та запишетеся до перукаря. Результат перевершить всі ваші сподівання. За можливості, відправтеся на шопінг. Покупка нового одягу зарядить вас позитивним настроєм.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 9 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Козерога

Початок тижня для Козерогів розпочнеться із закоханості. Вам буде здаватися, що аспект вашої любові – ідеал, і кращого вам за нього не знайти. Астрологи радять фільтрувати свої думки та не перебільшувати з вихвалянням особи, яка вам симпатична. Може виявитися, що ваш обранець – зовсім не той, за кого себе видає.

Загалом тиждень буде сприятливим для спілкування. Погода стане кращою, тож частіше виходьте з дому. Не виключено, що ви зможете таким чином допомогти собі в роботі і налаштувати себе на новий лад.

Вихідні сприятливі для будь-яких експериментів. В суботу візьміться за справи, для вирішення яких вам завжди не вистачало сміливості. Неділю присвятіть саморозвитку.

Сприятливий день: 11 березня

Несприятливий день: 13 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Водолія

Тиждень для працьовитих Водоліїв буде найбільш сприятливим у фінансовій сфері. В середині тижня вас чекає суттєве збільшення коштів. Середа сприятлива для будь-яких фінансових операцій. Тиждень подарує вам тягу до нових знань. Будь-яка інформація буде чудово засвоюватися.

Бажано наповнити своє життя великим різноманіттям справ, поєднувати дiловi питання зi спiлкуванням та iншими задоволеннями. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Якщо докласти зусиль, то вам вдасться зробити його більш гармонійним.

Вихідні обіцяють збільшення творчого потенціалу, посилення оптимізму та покращення фізичної форми. Субота і неділя пройдуть досить гармонійно та спокійно. Увечері приділіть час плануванню.

Сприятливий день: 8 березня

Несприятливий день: 9 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 для Риб

Тиждень для Риб розпочнеться з позитивних подій. Самотні представники мають всі шанси закрутити бурхливий роман та пристрасний роман з симпатичною та розумною дівчиною. На чужі поради не звертайте уваги. Ваше щастя не повинні піддаватися зовнішньому втручанню.

Риби відчуватимуть в собі у цей період великий приплив енергії та сил. На роботі вас чекатимуть ділові зустрічі та цікаві знайомства. Попри ваш успіх, зорі радять переглянути розпорядок дня, щоб зробити його ефективнішим. Цей тиждень для Риб – сприятливий період, щоб розпочати здоровий спосіб життя.

Вихідні проведіть творчо. Будь-які починання у цьому ключі будуть успішними. Також корисно зайнятися самоосвітою у тій сфері, яка вам цікава.

Сприятливий день: 13 березня

Несприятливий день: 14 березня