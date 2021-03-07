Гороскоп на неделю 8 –14 марта 2021 для всех знаков Зодиака, обещает всем вдохновленный период, который подарит любовь, гармонию и незабываемые эмоции. Читайте гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Овна

Для Овнов неделя будет максимально насыщенной и на работе, и дома, и в личной жизни. На работе у вас появятся новые идеи, которые очень удачно впишутся в общую концепцию. Вы можете впоследствии ожидать похвалы руководства. В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы.

На этой неделе астрологи советуют вам пересмотреть свое питание и начать больше заниматься спортом. Отдавайте предпочтение натуральной пище – цельным крупам, свежим овощам и фруктам, свежему мясу, рыбе, бобовым и молочной продукции высокого качества. Для хорошего самочувствия важно сбалансированное питание, чтобы организм получал все необходимые ему вещества.

Выходные Овнов будут наполнены положительными событиями. Вы откроете для себя новое занятие, которое доставит вам удовольствие и поможет полностью расслабиться.

Благоприятный день: 10 марта

Неблагоприятный день: 12 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Тельца

В начале недели Тельцов ждут знакомства, которые могут перерасти в серьезную дружбу или романтические отношения. Астрологи советуют не сосредотачивать свое внимание на чужих планах и не подстраиваться под других. Начало недели пройдет достаточно быстро, и уже к среде вы сможете выполнить много дел.

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Свободное время посвятите самосовершенствованию. Подумайте над тем, чем вы бы хотели заняться, но всегда жалеете для этого время. Дополнительные курсы или мастер-классы не только подарят вам дозу вдохновения, но и познакомят с интересными личностями. В пятницу у вас возникнет много перспективных идей, которые вы захотите воплотить в жизнь.

Выходные благоприятны для физических нагрузок. Если вы давно планировали заняться спортом, то начните с маленьких упражнений и постепенно усиливайте нагрузку.

Благоприятный день: 14 марта

Неблагоприятный день: 9 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов станет трамплином в новую и перспективную жизнь. Приятные эмоции принесут вам ваши друзья, хорошие отношения с коллегами, домашние хлопоты и искренние разговоры с вашими родными. С финансами на этой неделе проблем не будет. Вам удастся сэкономить немалую сумму денег.

Владельцам авто звезды не советуют отправляться в вечерние поездки, по возможности садитесь за руль в первую половину дня. Астрологи советуют начать контролировать свои эмоции и состояние. Для этого заведите дневник и выписывайте туда все, что приносит вам удовольствие. Таким образом вам легче будет вернуться в положительный поток, если вдруг вас накроет волна негатива.

На выходных вас ждет небольшое путешествие, которое принесет приятные эмоции. Попробуйте не отвлекаться на соцсети и телефон. Насладитесь моментом с близкими вам людьми.

Благоприятный день: 11 марта

Неблагоприятный день: 13 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Рака

Вторник для Раков станет идеальным днем ​​для подписания договоров. Тем представителям знака, которые получат зарплату в начале недели, стоит приобрести что-то из техники. Во-первых, вы можете встретить довольно хорошую скидку, а во-вторых, приобретенный вами товар послужит вам очень долго.

Середина недели будет способствовать вашим профессиональным успехам. Вы сможете вырасти в глазах своего руководителя, если будете очень стараться. Ободритесь и чаще улыбайтесь. Не бойтесь встретиться с другом, которого не видели давно. Встреча пойдет вам на пользу и принесет выгодные дивиденды.

В свободное время стоит больше двигаться. Эта неделя способствует улучшению вашего самочувствия и физической формы. Будьте внимательны к своему рациону – исключите алкоголь и ограничьте употребление вредной пищи.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 10 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Льва

Львов на этой неделе ожидает решение многих семейных обязанностей, которые следует решить до пятницы. Иногда вы будете чувствовать себя немного уставшими. Для того, чтобы восстановить энергию, попробуйте расслабиться благодаря чтению или просмотру комедии.

В середине недели вас ждет дополнительная подработка. Полученные средства рекомендуется вложить в небольшой ремонт, который вы запланировали. Откажитесь от тяжелых задач, на которые нужно потратить много времени. Занимайтесь только тем, что приносит больше удовольствия и быстрый результат.

Шумные вечеринки и компании оставьте до следующей недели. Выходные желательно провести в пользу учебных материалов и саморазвития.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 14 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Девы

На этой неделе Девам рекомендуется сосредоточиться на своей работе и личностном развитии. Постарайтесь устранить все проблемы, которые у вас накопились и придумать новые пути улучшения того, чем вы сейчас занимаетесь. В общем, астрологи обещают вам удачную неделю.

Со всеми поставленными перед вами задачами вы справитесь довольно быстро. Звезды советуют вам не бояться покинуть свою зону комфорта и заняться теми вещами, на которые раньше не решались. Что-то новое принесет в вашу жизнь положительные эмоции и интересный опыт.

Выходные посвятите своим родным. Отложите все поездки с подругами и насладитесь совместными моментами с близкими людьми. Суббота благоприятна для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 11 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Весов

В начале недели стоит погасить свой пыл и амбиции. Спешить в этот период никуда не надо. В этот период не стоит принимать серьезных решений в личной сфере. Если вы поймете, что выгораете после рабочего дня, то постарайтесь найти для себя дозу вдохновения, которая сможет вас вернуть в привычное русло.

Пересмотрите свои планы и цели на год. Посмотрите, двигаетесь ли вы в правильном направлении и что вам еще надо сделать, чтобы достичь поставленной цели. Не бойтесь сделать первый шаг в направлении своей мечты. Не переставайте верить в свои силы и способности.

На выходных научитесь отсеивать те задачи, которые отнимают у вас много времени. Тратьте свою энергию и силы рационально. Не нагружайте себя чрезмерными задачами. Вечером займитесь духовными практиками.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 9 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Скорпиона

На работе Скорпионам на этой неделе требуется максимальная собранность. Мобилизуйте свои силы и работайте как можно усерднее. Ваше трудолюбие принесет результаты, поэтому от проделанных дел у вас появится настроение и силы для других домашних заданий.

Одиноких Скорпионов ждут приятные сюрпризы. Вероятно, человек, который вам очень симпатичен – проявит инициативу и пригласит вас на свидание. Подготовьтесь к нему, как следует. Чувство влюбленности поглотит вас с головой, а романтические свидания принесут массу энергии и силы на новые свершения.

На выходных занимайтесь в свободное время тем, от чего вы получаете удовольствие. В воскресенье вас ждет небольшая прогулка. Астрологи советуют избегать людных мест и соблюдать правила безопасности.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 14 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Стрельца

Неделя подарит Стрельцам хорошие эмоции. Вы будете находиться в прекрасном расположении духа, благодаря чему все намеченное будет выходить практически с первого раза. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении целей не возникнет.

В четверг появится прекрасная возможность реализовать свои желания. Распишите подробно все шаги и двигайтесь только вперед для осуществления цели. Во всех вопросах вы найдете правильные ответы. Отчасти вам в этом помогут ваши родители.

Выходные будут удачными, если вы решитесь изменить свой имидж и запишетесь к парикмахеру. Результат превзойдет все ваши ожидания. По возможности, отправьтесь на шопинг. Покупка новой одежды зарядит вас положительным настроением.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 9 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Козерога

Начало недели для Козерогов начнется с влюбленности. Вам будет казаться, что аспект вашей любви - идеал, и лучше него вам не найти. Астрологи советуют фильтровать свои мысли и не преувеличивать с восхвалением лица, которое вам симпатично. Может оказаться, что ваш избранник – совсем не тот, за кого себя выдает.

В целом неделя будет благоприятной для общения. Погода станет лучше, поэтому чаще выходите из дома. Не исключено, что вы сможете таким образом помочь себе в работе и настроите себя на новый лад.

Выходные благоприятны для любых экспериментов. В субботу возьмитесь за дела, для решения которых вам всегда не хватало смелости. Воскресенье посвятите саморазвитию.

Благоприятный день: 11 марта

Неблагоприятный день: 13 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Водолея

Неделя для трудолюбивых Водолеев будет наиболее благоприятной в финансовой сфере. В середине недели вас ждет существенное увеличение средств. Среда благоприятна для любых финансовых операций. Неделя подарит вам тягу к новым знаниям. Любая информация будет прекрасно усваиваться.

Желательно наполнить свою жизнь большим разнообразием дел, сочетать деловые вопросы с общением и другими удовольствиями. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз. Если приложить усилия, то вам удастся сделать его более гармоничным.

Выходные обещают увеличение творческого потенциала, усиление оптимизма и улучшение физической формы. Суббота и воскресенье пройдут достаточно гармонично и спокойно. Вечером уделите время планированию.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 9 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 для Рыб

Неделя для Рыб начнется с позитивных событий. Одинокие представители имеют все шансы закрутить бурный роман и страстный роман с симпатичной и умной девушкой. На чужие советы не обращайте внимания. Ваше счастье не должно подвергаться внешнему вмешательству.

Рыбы будут чувствовать в себе в этот период большой прилив энергии и сил. На работе вас ждут деловые встречи и интересные знакомства. Несмотря на ваш успех, звезды советуют пересмотреть распорядок дня, чтобы сделать его более эффективным. Эта неделя для Рыб – благоприятный период для начала здорового образа жизни.

Выходные проведите творчески. Любые начинания в этом ключе будут успешными. Также полезно заняться самообразованием в той сфере, которая вам интересна.

Благоприятный день: 13 марта

Неблагоприятный день: 14 марта