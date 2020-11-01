Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада для всіх знаків Зодіаку, передбачає насичений період, яких охопить безліч сфер життя. Тиждень допоможе вам розібратися у багатьох давніх справах та завданнях. Читайте гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Овна

Цього тижня Овни почнуть працювати над своїми слабкими сторонами. Не затягуйте час, а нарешті почніть займатися спортом чи запишіться на курси англійської мови. В середині тижня вас чекає приємна новина від керівництва. Ймовірно, вона стосуватиметься вашого прибутку.

Астрологи радять прислухатися до своєї інтуїції. Будьте уважними до своїх близьких, адже комусь з них буде потрібна ваша допомога.

Щоб добре відпочити на вихідних, постарайтеся до кінця тижня завершити всі розпочаті справи. У суботу та неділю Овни будуть випромінювати позитив, і ніхто не зможе зіпсувати вам настрій.

Сприятливий день: 3 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Тельця

Тельцям варто цього тижня прислухатися до думки оточуючих, а не опиратися на свої відчуття. Не беріть критику близько до серця, адже часто вона конструктивна. Якщо ви зможете перебороти себе і позбутися недоліків, то кінець тижня вас приємно здивує.

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Також вам потрібно ретельніше слідкувати за своїм здоров'ям, оскільки ваш фізичний та емоційний стан на межі. Не доводьте себе до знесилення, а краще займіться улюбленою справою.

На вихідних наполягайте на своєму, і вже згодом ваша життєва позиція приведе вас до бажаної мети. У неділю вас чекає успіх, тож будьте напоготові.

Сприятливий день: 6 листопада

Несприятливий день: 3 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Близнюків

Близнюкам цього тижня не можна пускати любовні проблеми на самовплив. Якщо ви не почнете діяти, то в середині тижня вас можуть очікувати не надто приємні новини. Розберіться вже зараз зі своїми почуттями.

Постарайтеся бути м'якшими у своїх висловах та не поранити кохану людину. Вже до кінця тижня конфлікти вичерпають себе. Окрім цього, астрологи радять Близнюкам попрощатися з людьми, які тягнуть їх на дно і не дають розвиватися.

Вже на вихідних увесь тягар мине і ви зможете знайти щось нове і надихаюче. Скористайтеся усіма можливостями та проявіть себе належним чином. У неділю вас чекатиме приємний сюрприз від близьких.

Сприятливий день: 5 листопада

Несприятливий день: 8 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Рака

Новий тиждень для Раків обіцяє повну відсутність переживань і хвилювань. На роботі все буде спокійно, а ви будете сповнені енергії та натхнення.

Вже з середини тижня зорі віщують вам початок нового періоду. На роботі вам випаде шанс проявити себе найвигіднішим чином. Керівництво помітить ваші старання, що призведе до підвищення або премії.

На вихідних астрологи обіцяють Ракам сімейні тихі радощі. Ваші близькі подарують вам чимало приємних хвилин. Якщо у вас є діти – проявіть до них особливу увагу.

Сприятливий день: 4 листопада

Несприятливий день: 6 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Лева

Намагайтеся цього тижня не витрачати час даремно, адже кожна година вашого життя – на вагу золота. Саме зараз ви можете закласти фундамент свого майбутнього безтурботного життя. Тиждень обіцяє бути емоційно насиченим та багатим на події.

Зірки натякають на виконання майже забутих бажань. Ваші успіхи будуть залежати від наведення порядку в справах і побуті. Не соромтеся демонструвати свої таланти та вміння у професійній сфері. Будьте уважні до близьких людей.

Вже на вихідних астрологи обіцяють вам заслужену винагороду за вашу наполегливість і працьовитість. Багатьох потягне на авантюрні пригоди.

Сприятливий день: 2 листопада

Несприятливий день: 6 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Діви

Новий тиждень для Дів – сприятливий час для реалізації планів і задумів. Щоправда, дещо напружена атмосфера буде на роботі. Доведеться витратити багато часу та сил на завдання, які ви будете зобов'язані виконати.

Напружений ритм може не найкращим чином позначитися на вашому здоров'ї та особистому житті. Якщо відчуваєте. що вам потрібна допомога, не соромтеся попросити про неї та прийміть її з вдячністю.

Вихідні можуть виявитися тихими і спокійними, присвятіть їх спогляданню та обмірковуванню майбутніх грандіозних планів. Вірте в краще, тоді на вас обов’язково чекатиме щастя в коханні та гармонія в родині вже у вихідні.

Сприятливий день: 4 листопада

Несприятливий день: 7 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Терезів

Для Терезів настає чудовий період для активної роботи над собою. Вам вдасться впоратися з емоціями, які могли б зашкодити здійсненню планів наступного тижня. На роботі ви можете досягнути успіху коштом отриманих знань та власного досвіду.

Гороскоп обіцяє тиждень багатий на події різного плану. Якщо вам в голову прийдуть грандіозні ідеї, то поділіться ними з колегами і шефом. Від вашої ініціативності багато що залежатиме. Середина тижня обіцяє бути теплою, якщо ви організуєте її разом з коханою людиною.

На вихідних астрологи прогнозують Терезам зустріч з впливовою людиною, від якої буде залежати професійне майбутнє. Ставте перед собою такі цілі, які приведуть до перемоги.

Сприятливий день: 2 листопада

Несприятливий день: 3 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Скорпіона

Цей тиждень для Скорпіонів буде доволі насиченим, тож варто розподілити усі справи, щоб встигнути максимально багато. Зусилля себе виправдають, тож зосередьтеся на роботі. Зорі радять не ділитися планами та секретами, щоб уникнути небажаних наслідків.

Загалом на вас очікує покращення стосунків з оточенням та зменшення конфліктних ситуацій. Гармонія повернеться у ваше життя. Зберігайте спокій, акумулюйте енергію та йдіть до своїх цілей – у вас все вдасться.

Ближче до вихідних заплануйте план дій на суботу та неділю, щоб у вас в кінцевому результаті не було двох розбитих днів. З-поміж усіх завдань, відзначте задачі, які вам варто виконати в максимально короткі терміни.

Сприятливий день: 5 листопада

Несприятливий день: 2 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Стрільця

Стрільцям цього тижня треба зосередитися на балансі та гармонії. У всьому важлива міра, тому не намагайтеся виконати все за один раз, думаючи про власний героїзм. Розділіть час на роботу та відпочинок. Це дозволить вам побачити перспективи.

Зорі радять Стрільцям не нехтувати своїм здоров'ям, якщо почуваєтеся не надто добре до виконання якихось дій. Краще приділіть увагу собі, а не всім завданням, які треба виконати. Ви на все знайдете час, якщо будете здоровими.

На вихідних Стрільців очікує сімейний день. Субота – ідеальний час, щоб побути у власній зоні комфорту зі своїми рідними. Вам потрібно відновити внутрішній баланс та енергію, щоб з новими силами підкорювати вершини. Знайте, що зовсім не страшно робити інколи паузи, якщо вони виправдані.

Сприятливий день: 5 листопада

Несприятливий день: 6 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Козерога

Козерогам цього тижня потрібен потужний заряд хорошого настрою, щоб встигнути втілити у реальність всі плани. У цьому вам допоможе уважне ставлення до свого здоров'я. Забудьте про негатив та нав'язливі думки.

Для Козерогів настав час, коли правильний підхід та настрій допоможуть розв'язати всі проблеми та покращити свою позицію у житті. Почніть працювати над втіленням маленьких мрій і тоді у вас все вдасться.

На вихідних вас може накрити хвиля спогадів, що погано позначиться на вашому самопочутті. Астрологи просять вас припинити жити минулим та краще зосередити всю увагу на собі. Як тільки ви почнете себе любити, реалізовувати бажання, досягати посталеної мети – все зійде, як рукою.

Сприятливий день : 8 листопада

Несприятливий день: 2 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв буде просто ідеальним. Втім, розслаблятися не варто. Ловіть момент та користуйтеся тим, що дарує вам доля. Ваше щастя зовсім поруч, лише навчіться його бачити.

Понеділок – час для самореалізації та можливість додаткового заробітку. Ваші ідеї принесуть потрібний результат і грошову винагороду. Час радіти життю та вміло використовувати інформацію та сприятливі можливості, що відкриваються перед вами.

На вихідних створіть поетапний план досягнення цілей. Намагайтеся дотримуватися його, і тоді у вас все вийде.

Сприятливий день: 7 листопада

Несприятливий день: 2 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада 2020 для Риб

Риби повинні цього тижня тримати себе в руках та не піддаватися імпульсивності та гніву, адже це може стати причиною неприємностей. У фінансових та інших практичних сферах життя, прийняття рішень потрібно перенести на наступний тиждень.

Астрологи застерігають Риб від галасливих зустрічей та активного спілкування. Постарайтеся тиждень провести якомога далі від великої кількості людей. У цей період краще побути наодинці та добре подумати над своїм майбутнім.

У п'ятницю астрологи не радять Рибам давати гроші в борг, адже є ризик, що гроші вам повернуть не скоро. Не забувайте про фізичні навантаження та прогулянки. Вони допоможуть вам тримати себе в тонусі.

Сприятливий день: 4 листопада

Несприятливий день: 5 листопада