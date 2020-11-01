Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября для всех знаков Зодиака предусматривает насыщенный период, который охватит множество сфер жизни. Неделя поможет Вам разобраться во многих давних делах и задачах. Читайте гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Овна

На этой неделе Овны начнут работать над своими слабыми сторонами. Не затягивайте время, а начните заниматься спортом или запишитесь на курсы английского языка. В середине недели вас ждет приятная новость от руководства. Вероятно, она будет касаться вашей прибыли.

Астрологи советуют прислушиваться к своей интуиции. Будьте внимательны к своим близким, ведь кому-то из них будет нужна ваша помощь.

Чтобы хорошо отдохнуть на выходных, постарайтесь до конца недели завершить все начатые дела. В субботу и воскресенье Овны будут излучать позитив, и никто не сможет испортить вам настроение.

Благоприятный день: 3 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Тельца

Тельцам на этой неделе стоит прислушиваться к мнению окружающих, а не опираться на свои ощущения. Не принимайте критику близко к сердцу, ведь часто она конструктивна. Если вы сможете преодолеть себя и избавиться от недостатков, то конец недели вас приятно удивит.

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Также вам необходимо тщательно следить за своим здоровьем, поскольку ваше физическое и эмоциональное состояние на пределе. Не доводите себя до изнеможения, а лучше займитесь любимым делом.

На выходных настаивайте на своем, и уже потом ваша жизненная позиция приведет вас к желаемой цели. В воскресенье вас ждет успех, будьте начеку.

Благоприятный день: 6 ноября

Неблагоприятный день: 3 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Близнецов

Близнецам на этой неделе нельзя пускать любовные проблемы на самотек. Если вы не начнете действовать, то в середине недели вас могут ожидать не слишком приятные новости. Разберитесь уже сейчас со своими чувствами.

Постарайтесь быть мягче в своих выражениях и не ранить любимого человека. Уже к концу недели конфликты исчерпают себя. Кроме этого, астрологи советуют Близнецам попрощаться с людьми, которые тянут их на дно и не дают развиваться.

Уже на выходных все тягости пройдут и вы сможете найти что-то новое и вдохновляющее. Воспользуйтесь всеми возможностями и проявите себя должным образом. В воскресенье вас будет ждать приятный сюрприз от близких.

Благоприятный день: 5 ноября

Неблагоприятный день: 8 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Рака

Новая неделя для Раков обещает полное отсутствие переживаний и волнений. На работе все будет спокойно, а вы будете полны энергии и вдохновения.

Уже с середины недели звезды предвещают вам начало нового периода. На работе вам выпадет шанс проявить себя самым выгодным образом. Руководство заметит ваши старания, что приведет к повышению или премии.

На выходных астрологи обещают Ракам семейные тихие радости. Ваши близкие подарят вам немало приятных минут. Если у вас есть дети – проявите к ним особое внимание.

Благоприятный день: 4 ноября

Неблагоприятный день: 6 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Льва

Старайтесь на этой неделе не тратить время зря, ведь каждый час вашей жизни – на вес золота. Именно сейчас вы можете заложить фундамент своей будущей беззаботной жизни. Неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событиями.

Звезды намекают на исполнение почти забытых желаний. Ваши успехи будут зависеть от наведения порядка в делах и быту. Не стесняйтесь демонстрировать свои таланты и умения в профессиональной сфере. Будьте внимательны к близким людям.

Уже на выходных астрологи обещают вам заслуженное вознаграждение за вашу настойчивость и трудолюбие. Многих потянет на авантюрные приключения.

Благоприятный день: 2 ноября

Неблагоприятный день: 6 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Девы

Новая неделя для Дев – благоприятное время для реализации планов и замыслов. Правда, несколько напряженная атмосфера будет на работе. Придется потратить много времени и сил на задания, которые вы будете обязаны выполнить.

Напряженный ритм может не самым лучшим образом сказаться на вашем здоровье и личной жизни. Если чувствуете. что вам нужна помощь, не стесняйтесь попросить о ней и примите ее с благодарностью.

Выходные могут оказаться тихими и спокойными, посвятите их созерцанию и обдумыванию предстоящих грандиозных планов. Верьте в лучшее, тогда вас обязательно будет ждать счастье в любви и гармония в семье уже в выходные.

Благоприятный день: 4 ноября

Неблагоприятный день: 7 ноября

Весы (24 сентября –23 октября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Весов

Для Весов наступает замечательный период для активной работы над собой. Вам удастся справиться с эмоциями, которые могли бы повредить осуществлению планов на следующей неделе. На работе вы можете добиться успеха за счет полученных знаний и собственного опыта.

Гороскоп обещает неделю, богатую событиями разного плана. Если вам в голову придут грандиозные идеи, то поделитесь ими с коллегами и шефом. От вашей инициативности многое будет зависеть. Середина недели обещает быть теплой, если вы организуете ее вместе с любимым человеком.

На выходных астрологи прогнозируют Весам встречу с влиятельным человеком, от которого будет зависеть профессиональное будущее. Ставьте перед собой такие цели, которые приведут к победе.

Благоприятный день: 2 ноября

Неблагоприятный день: 3 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Скорпиона

Эта неделя для Скорпионов будет достаточно насыщенной, поэтому стоит распределить все дела, чтобы успеть максимально много. Усилия себя оправдают, поэтому сосредоточьтесь на работе. Звезды советуют не делиться планами и секретами, чтобы избежать нежелательных последствий.

В целом вас ожидает улучшение отношений с окружением и уменьшение конфликтных ситуаций. Гармония вернется в вашу жизнь. Сохраняйте спокойствие, аккумулируйте энергию и идите к своим целям – у вас все удастся.

Ближе к выходным запланируйте план действий на субботу и воскресенье, чтобы у вас в конечном итоге не было двух разбитых дней. Среди всех задач отметьте задачи, которые вам стоит выполнить в максимально короткие сроки.

Благоприятный день: 5 ноября

Неблагоприятный день: 2 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе надо сосредоточиться на балансе и гармонии. Во всем важна мера, поэтому не пытайтесь выполнить все за один раз, думая о собственном героизме. Разделите время на работу и отдых. Это позволит вам увидеть перспективы.

Звезды советуют Стрельцам не пренебрегать своим здоровьем, если чувствуете себя не слишком хорошо для выполнения каких-то действий. Лучше уделите внимание себе, а не всем задачам, которые надо выполнить. Вы на все найдете время, если будете здоровыми.

На выходных Стрельцов ожидает семейный день. Суббота – идеальное время, чтобы побыть в собственной зоне комфорта со своими родными. Вам нужно восстановить внутренний баланс и энергию, чтобы с новыми силами покорять вершины. Знайте, что совсем не страшно делать иногда паузы, если они оправданы.

Благоприятный день: 5 ноября

Неблагоприятный день: 6 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Козерога

Козерогам на этой неделе нужен мощный заряд хорошего настроения, чтобы успеть воплотить в реальность все планы. В этом вам поможет внимательное отношение к своему здоровью.

Для Козерогов настало время, когда правильный подход и настрой помогут решить все проблемы и улучшить свою позицию в жизни. Начните работать над воплощением маленьких мечтаний и тогда у вас все удастся.

На выходных вас может накрыть волна воспоминаний, что плохо скажется на вашем самочувствии. Астрологи просят вас прекратить жить прошлым и лучше сосредоточить все внимание на себе. Как только вы начнете себя любить, реализовывать желания, достигать поставленной цели – все снимет как рукой.

Благоприятный день: 8 ноября

Неблагоприятный день: 2 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Водолея

Новая неделя для Водолеев будет просто идеальной. Впрочем, расслабляться не стоит. Ловите момент и пользуйтесь тем, что дарит вам судьба. Ваше счастье совсем рядом, лишь научитесь его видеть.

Понедельник – время для самореализации и дополнительного заработка. Ваши идеи принесут нужный результат и денежное вознаграждение. Время радоваться жизни и умело использовать информацию и благоприятные возможности, открывающиеся перед вами.

На выходных создайте поэтапный план достижения целей. Старайтесь придерживаться его и тогда у вас все получится.

Благоприятный день: 7 ноября

Неблагоприятный день: 2 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 2 – 8 ноября 2020 для Рыб

Рыбы должны на этой неделе держать себя в руках и не поддаваться импульсивности и гневу, ведь это может стать причиной неприятностей. В финансовых и других практических сферах жизни принятие решений нужно перенести на следующую неделю.

Астрологи предостерегают Рыб от шумных встреч и активного общения. Постарайтесь неделю провести как можно дальше от большого количества людей. В этот период лучше побыть наедине и хорошо подумать над своим будущим.

В пятницу астрологи не советуют Рыбам давать деньги в долг, ведь есть риск, что деньги вам вернут не скоро. Не забывайте о физических нагрузках и прогулках. Они помогут вам держать себя в тонусе.

Благоприятный день: 4 ноября

Неблагоприятный день: 5 ноября