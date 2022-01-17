Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує Ракам цікавий період. Скорпіонам доведеться змінити свої плани. Читайте гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Овна

Астрологи не радять Овнам цього тижня акцентувати увагу на другорядних речах. Поставте перед собою чіткі цілі та впевнено до них рухайтеся. З понеділка по середу ви отримаєте вигідну пропозицію, від якої не варто відмовлятися. Цей тиждень вдалий для відвертих розмов з коханою половинкою. Не бійтеся спокійно висловитися та донести свої почуття.

Не дозволяйте собі слабкості. Пам'ятайте, що ви можете "звернути гори", якщо тільки будете мати чітке бажання і тверду віру в себе. Ваші рідні та друзі будуть вас у всьому підтримувати.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 22 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Тельця

Тельцям цього тижня рекомендовано присвятити свій час справам. Астрологи кажуть, що чим більше завдань ви виконаєте, тим більше ви будете задоволені собою. Якщо кілька днів будете відчувати апатію чи виснаженість, вам не завадить пропити курс вітамінів для відновлення життєвого тонусу.

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Вихідні присвятіть фізичним навантаженням, однак перед цим відмовтеся від всіх шкідливих продуктів. Вам варто скласти меню на тиждень на основі збалансованого харчування. Лише після того, як ви відновите здоровий раціон, отримаєте тіло своєї мрії.

Сприятливий день: 21 січня

Несприятливий день: 17 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Близнюків

Астрологи застерігають Близнюків не ігнорувати ситуацію, яка відбувається навколо вас. Якщо ви бачите, що щось йде не так, почніть приймати негайні міри, а не чекати, коли все пройде само собою. Загалом найбільші проблеми спостерігатимуться в особистому житті. Якщо ви не наважилися поставити крапку ще до Нового року, то вам ніхто не заважає це зробити зараз.

У вас цього тижня дуже часто спостерігатимуться перепади настрою. Постарайтеся себе втішати тим, що приносить задоволення: книжка, фільм, прогулянка з друзями, медитації тощо.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 22 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Рака

На Раків чекає цікавий період. Доля подарує вам насичений період, який зарядить вас енергією та натхненням на кілька тижнів вперед. Астрологи кажуть, що в цей період Раки покинуть свою зону комфорту та зроблять щось незвичне. Вдалий проєкт дасть вам зрозуміти, що ваші страхи можна легко подолати, якщо прикласти хоча б якихось зусиль.

Ви будете дуже старанними. Всі ваші заплановані справи ви добре виконаєте та навіть заплануєте нові не менш цікаві завдання для себе. Самотні представники знаку мають всі шанси познайомитися з цікавою людиною.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 22 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Лева

Завдяки наполегливій праці Леви цього тижня можуть примножити свій капітал. Додаткові кошти ви можете відкласти, або ж витратити на омріяну покупку. Астрологи радять витрачати кошти в першій половині тижня. У цей період вам варто присвятити час плануванню. Чіткий графік допоможе вам рухатися в правильному напрямку та не пропустити важливих моментів.

На Левів впродовж тижня чекає кілька приємних зустрічей. Поміж тим, не виключене знайомство з впливовими людьми, які в майбутньому зможуть вам допомогти. На вихідних присвятіть час медитаціям та спорту. Вам треба відновити фізичний та духовний стан.

Сприятливий день: 21 січня

Несприятливий день: 20 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Діви

Діви цього тижня можуть не оцінювати деякі поступки, які для них роблять інші, постарайтеся цінувати чужу доброту до вас. Якщо в якийсь період ви будете перебувати в пригніченому настрої, обмежте своє спілкування з людьми. У цей період побудьте наодинці зі своїми думками. Ймовірно, тиждень не зовсім підходить для активних дій, втім сидіти без діла не варто.

Приділіть час домашнім справам та монотонним завданням, які не вимагають особливої уваги. Не треба в жодному випадку робити кілька справ водночас, оскільки досить легко розфокусуєте свою увагу та втратите запал до роботи.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 21 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Терезів

Терези цього тижня зроблять все можливе, щоб покращити та видозмінити своє життя. Ви будете чітко спрямовані на позитивний результат, тому всі ваші дії будуть рішучими та виваженими. Впродовж тижня на Терезів чекає чимало знайомств. Вам вдасться добре налагодити робочий процес та викреслити зі списку кілька виконаних завдань.

Період вдалий для фінансового планування. Розпишіть всі свої витрати на місяць, щоб бачити куди йдуть гроші та контролювати свій бюджет. Субота – вдалий день для шопінгу, а от в неділю можете відправитися в гості до друзів з якими давно не бачилися.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 22 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Скорпіона

Скорпіони на початку тижня будуть змушені перебудувати свої плани. Нічого критичного не станеться, вам просто доведеться змінити вектор та приділити більше часу не домашнім потребам, а робочим. У цей період вас чекають незаплановані зустрічі та непередбачувані події, які все змінять.

Також в цей період вам варто розібратися з проблемами, які стосуються вашого здоров'я. Можете записатися на масаж, якщо вас турбує спина або на прийом до стоматолога, якщо тривалий час відчуваєте біль у зубі.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 18 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Стрільця

Астрологи не рекомендують Стрільцям на початку тижня займатися спортом, оскільки можливі травми, хоч і не значні. Заплановані вами покупки будуть вдалими, втім не захоплюйтеся ними занадто, адже вам ще треба відкласти деякі гроші на майбутню відпустку. На роботі все буде спокійно, без зайвих навантажень.

На вихідних постарайтеся більше часу приділити своїй сім'ї. Присвятіть час спільному відпочинку. Проведений разом період подарує вам гарні емоції.

Сприятливий день: 17 січня

Несприятливий день: 22 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Козерога

Тиждень несприятливий для кардинальних змін у робочій сфері. Невирішені проблеми в сім'ї можуть вплинути на ваші професійні якості. Період підходить для дрібних справ. Постарайтеся в цей період виконувати монотонні завдання, на які у вас завжди не вистачало часу. Ближче до вихідних ваш моральний стан покращиться.

Козероги знайдуть нові знайомства. Ви будете відкриті до спілкування, тож можете знайти в мережі чи в реальному житті своїх однодумців. Субота і неділя – вдалі дні для відпочинку та перезавантаження. Сміливо можете відправлятися на прогулянку новим містом або запланувати поїздку в гори.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 21 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Водолія

Астрологи цього тижня пророкують Водоліям сприятливий день. Ви будете йти наміченим шляхом та виконувати все, що заплануєте. Прислухайтеся до себе та робіть так, як вважаєте за потрібне. Самотніх представників знаку чекає затишшя, а от сімейним парам випаде в цей період важлива розмова, яка розставить всі крапки над "і".

Водолії можуть цього тижня завоювати прихильність колег та похвалу від керівництва. У вільний час більше рухайтеся та займайтеся спортом, постарайтеся підтримувати своє фізичне здоров'я на постійній основі.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 19 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 січня 2022 для Риб

Астрологи радять Рибам цього тижня вийти зі своєї зони комфорту. Зробіть своє життя активнішим та насиченішим. Щоб віднайти гармонію в собі – перестаньте критикувати людей. Постійне обговорювання інших завдає удару по вашій самооцінці, додає невпевненості в собі та стає причиною багатьох комплексів.

Вихідні проведіть легко. Не змушуйте себе робити те, чого вам не хочеться. Зробіть паузу в робочих справах та насолоджуйтеся спокоєм: займайтеся йогою, медитуйте, читайте, дивіться фільми чи виділіть час на своє хобі.

Сприятливий день: 22 січня

Несприятливий день: 17 січня