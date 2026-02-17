Про це розповіла астрологиня Катерина Соловйова для РБК-Україна. Як саме діяти в ці дні, щоб уникнути неприємностей – читайте у нашому матеріалі.

Дивіться також Перше сонячне затемнення року: 8 речей, які точно не можна робити 17 лютого

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 лютого

16 лютого

Понеділок стане доволі стресовим днем ​​для всіх. Цей час зовсім не підходить для великих витрат, початку нових справ та ухвалення важливих рішень. Також слід відкласти хірургічні та стоматологічні втручання чи похід до перукарні. Астрологиня радить уникати алкоголю та випадкових сексуальних контактів, зосередившись на завершенні поточних завдань.

Водночас понеділок – ідеальний момент, щоб повернути борги, підготувати звіти, зайнятися домашніми справами та назавжди позбутися фальшивих зв'язків і набридливих людей.

17 лютого

Загальний фон доби залишається дуже несприятливим для будь-яких ініціатив. Так, категорично не рекомендується влаштовуватись на нову роботу, відкривати бізнес, укладати шлюб чи розглядати судові справи. Утримайтеся також від покупки чи ремонту автомобіля та побутової техніки, далеких подорожей, понаднормової роботи та пластичних чи косметологічних втручань.

Однак цей день може принести вам успіх у період з 14:20 по 16:08. У цей час Місяць опиниться у королівському градусі Водолія. Він символізує незламний дух і силу волі, тому подарує щастя, успіх і можливість досягти мети навіть у найскладніших ситуаціях.

18 лютого

Це чудовий день для розробки стратегій, ретельного планування та накопичення сил перед майбутніми викликами. У середу інтуїція значно загостриться, що дозволить за внутрішніми відчуттями безпомилково визначити, з ким слід підтримувати спілкування, а кого краще оминати. Також дуже корисні в цей час: плідна робота, перехід на дієту, відвідування сауни або лазні, будь-які процедури для зміцнення здоров'я.

Втім, слід уникати зайвих розмов, пліток чи дезінформації, а також уважно стежити за своїми речами, щоби випадково нічого не втратити.

19 лютого

З цього дня по 26 лютого починається тіньовий період ретроградного Меркурія. Експертка наполегливо радить не планувати важливих переговорів, підписання нових договорів, складання іспитів чи проведення великих платежів. Також це невдалий час для покупки техніки, відряджень та з'ясування стосунків із сусідами.

Додатково ситуацію ускладнить те, що з 17:23 по 21:39 Місяць буде без курсу, що за своїм впливом прирівнюється до ретро-Меркурія і може викликати розгубленість і марні ілюзії. Щоб збалансувати енергію в цей день, оточіть себе білим кольором, носіть срібло, вживайте молочні продукти і знайдіть час для відпочинку біля водойми.

20 лютого

Подвійний вплив Коридору затемнень та ретроградного Меркурія продовжує диктувати свої правила, залишаючи в силі усі вчорашні заборони. Крім того, не варто займатися оновленням власного іміджу, змінювати дизайн квартири чи записуватись на нові косметологічні та пластичні процедури.

Найкращим рішенням буде присвятити цей день домашнім справам чи відпочинку у родинному колі. Також це дуже ефективний час для генерального прибирання та позбавлення від бруду, паразитів або гризунів у будинку.

21 лютого

Це один із найскладніших і найнебезпечніших днів тижня, який абсолютно не підходить для нових справ, важливих рішень, медичних втручань або навіть стрижки. Ситуація загострюється через те, що з 11:48 по 13:30 Місяць опиниться у руйнівному градусі Овна. Він асоціюється з перешкодами, заздрістю, лицемірством та підступністю. А з 13:11 по 24:00 Місяць буде без курсу, що робить цей період дуже невдалим для будь-яких значних покупок чи нових ідей.

22 лютого

У неділю вам можуть наснитися віщі сни, які можуть швидко втілитись у реальність. Астрологиня радить займатися звичними, рутинними справами і в жодному разі не нарікати на своє життя, обставини чи людей довкола. Пам'ятайте, що до 17:05 Сонце все ще перебуватиме в руйнівному градусі Риб, тому краще не призначати жодних важливих справ. Втім, якщо ви проявите достатньо мудрості та витримки, гідно пройшовши всі випробування цього періоду, на вас може чекати хороша компенсація за стійкість.

У кого кардинально зміниться життя після Сонячного затемнення?