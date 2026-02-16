Що відомо про перше затемнення 2026 року, чому воно таке унікальне та які заборони діють у цей день – пише Space.

Що не можна робити у Кільцеподібне сонячне затемнення 2026?

Не варто сваритися або сперечатися з рідними.

Не слід думати лише про себе і власні потреби.

Не рекомендується згадувати минуле та старі образи.

Не можна важко працювати.

Не варто спілкуватися з неприємними для вас людьми.

Не слід дивитися на Сонце без спеціального захисту.

Не можна виходити на вулицю, особливо вагітним жінкам.

Не рекомендується починати нових справ.

Що відомо про Кільцеподібне сонячне затемнення 2026?