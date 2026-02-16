Що відомо про перше затемнення 2026 року, чому воно таке унікальне та які заборони діють у цей день – пише Space.
Що не можна робити у Кільцеподібне сонячне затемнення 2026?
- Не варто сваритися або сперечатися з рідними.
- Не слід думати лише про себе і власні потреби.
- Не рекомендується згадувати минуле та старі образи.
- Не можна важко працювати.
- Не варто спілкуватися з неприємними для вас людьми.
- Не слід дивитися на Сонце без спеціального захисту.
- Не можна виходити на вулицю, особливо вагітним жінкам.
- Не рекомендується починати нових справ.
Що відомо про Кільцеподібне сонячне затемнення 2026?
- Кільцеподібне сонячне затемнення – астрономічне явище, під час якого Місяць проходить рівно між Землею та Сонцем. У цей момент супутник нашої планети знаходиться на більшій відстані від Землі, тому візуально здається дещо меншим. Через це Місяць не здатний повністю перекрити сонячний диск.
- У результаті при максимальній фазі навколо темного силуету Місяця утворюється яскраве кільце сонячного світла. 17 лютого 2026 року Місяць перекриє приблизно 96% площі Сонця.
- Пікова фаза "вогняного кільця" триватиме від кількох моментів до 2 хвилин і 20 секунд. Момент максимального затемнення настане о 14:12 за київським часом.
- Це затемнення стане одним з найбільш важкодоступних для спостереження наживо. Повну кільцеподібну фазу зможуть побачити лише полярники та учасники спеціальних антарктичних круїзів.
- На території України це явище не буде видно взагалі. За цією подією можна буде стежити виключно завдяки онлайн-трансляціям обсерваторій та дослідницьких станцій, зокрема на ютуб-каналі Virtual Telescope.