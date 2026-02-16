Що відомо про перше затемнення 2026 року, чому воно таке унікальне та які заборони діють у цей день – пише Space.

Що не можна робити у Кільцеподібне сонячне затемнення 2026?

  • Не варто сваритися або сперечатися з рідними.
  • Не слід думати лише про себе і власні потреби.
  • Не рекомендується згадувати минуле та старі образи.
  • Не можна важко працювати.
  • Не варто спілкуватися з неприємними для вас людьми.
  • Не слід дивитися на Сонце без спеціального захисту.
  • Не можна виходити на вулицю, особливо вагітним жінкам.
  • Не рекомендується починати нових справ.

Що відомо про Кільцеподібне сонячне затемнення 2026?

  • Кільцеподібне сонячне затемнення – астрономічне явище, під час якого Місяць проходить рівно між Землею та Сонцем. У цей момент супутник нашої планети знаходиться на більшій відстані від Землі, тому візуально здається дещо меншим. Через це Місяць не здатний повністю перекрити сонячний диск.
  • У результаті при максимальній фазі навколо темного силуету Місяця утворюється яскраве кільце сонячного світла. 17 лютого 2026 року Місяць перекриє приблизно 96% площі Сонця.
  • Пікова фаза "вогняного кільця" триватиме від кількох моментів до 2 хвилин і 20 секунд. Момент максимального затемнення настане о 14:12 за київським часом.
  • Це затемнення стане одним з найбільш важкодоступних для спостереження наживо. Повну кільцеподібну фазу зможуть побачити лише полярники та учасники спеціальних антарктичних круїзів.
  • На території України це явище не буде видно взагалі. За цією подією можна буде стежити виключно завдяки онлайн-трансляціям обсерваторій та дослідницьких станцій, зокрема на ютуб-каналі Virtual Telescope.