Астрологи радять цього тижня уникати конфліктів. Якщо щось нове приходить у ваше життя – краще зустріти це з "обіймами", ніж з розчаруванням, розповідає People.

Овен

Гороскоп для Овнів

Друзі та знайомства будуть ключовою темою для Овнів упродовж всього тижня. Хтось може сильно покращити стосунки з людиною, яку до того взагалі фактично ненавиділи. Це буде ще той "сюжетний поворот". Також зараз не найкращий час, аби позичати гроші. Можна втрапити в неприємну історію.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Доля буквально штовхає Близнюків за межі зони комфорту. Зараз сприятливий момент для початку навчання, спонтанної поїздки або ж пошуків нового захоплення. Чим сміливіше ви дієте – тим більше шансів знайти свій "діамант".

Лев

Гороскоп для Левів

Астрологи вважають, що саме цей тиждень є один із найбільш ключових у сфері стосунків за останні роки. Зорі підштовхують зробити важливий крок вперед: рішення про спільне проживання або ж заручини. Якщо ви не перебуваєте з партнером на одній хвилі, то саме цього тижня чітко це усвідомите. Але зараз не йдеться про кінець стосунків.