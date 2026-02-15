Астрологи переконані, що люди, народжені в ці місяці, просто обожнюють каву. Хто увійшов у список, розповідає Collective World.

Квітень

Люди, які народилися у квітні, є справжніми "енерджайзерами". Здається, що їм недостатньо 24 годин у добі. Їм постійно кудись треба; вони завжди хочуть бути першими та намагаються встигати більше. Кава для них – ідеальне паливо.

Серпень

Так, народжені у серпні, полюбляють бути в центрі уваги. Вони яскраві та харизматичні. А їхні дотепні жарти – це справді щось з чимось. Однак такий режим "лева на сцені" потребує енергії. І кава для них – не просто смачний напій, а необхідність.

Грудень

Ці люди – природжені авантюристи. Вони завжди діють в режимі "турбо": нові подорожі, плани, навчання, проєкти, додаткові підробітки. Але таку нестримну енергію потрібно чимось поповнювати! І кава – саме той ритуал, який допомагає хоча б на кілька хвилин "приземлитися" перед стрибком в нову пригоду.