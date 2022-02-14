Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для всіх знаків Зодіаку, радить Ракам серйозно задуматися над своїм майбутнім та почати діяти вже зараз. Дівам треба змінити обстановку навколо себе, щоб відбулися певні зміни. Читайте гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Овна

Овни цього тижня мають чудову можливість встигнути зробити все, що не змогли раніше. Для чіткого бачення ситуації, складіть поетапний план своїх дій. Понеділок – чудовий день, аби знайти нове джерело доходів та покращити своє матеріальне становище. Астрологи зазначають, що впродовж тижня для вас відкриється перспектива у кар'єрному зростанні.

Також у вашому житті можуть відбутися зміни в особистому житті. На вас чекає багато подій, зустрічей та знайомств. Загалом період стане для вас чудовою платформою для професійного вдосконалення, тому зосередьтеся на тому, що найкраще у вас виходить. Усі ваші старання будуть оцінені керівництвом.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Тельця

Астрологи радять Тельцям почати тиждень зі складання плану. Виходьте в цей період зі своєї зони комфорту: змініть імідж, запишіться в спортзал, почніть вчити нову для вас іноземну мову, відвідуйте місця в яких ніколи не були. Час присвячений самоосвіті вдало позначиться на вашому самопочутті. Ви будете задоволені від того, що дізналися багато корисного за короткий період.

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На вихідних можете відправитися в невеличку подорож, яка подарує вам незабутні емоції. Якщо ж у вас виникне потреба в усамітненні – не ігноруйте її. Побудьте вдома, відпочиньте та займайтеся виключно тим, що надихає вас та дарує гарний настрій.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Близнюків

На Близнюків чекає непередбачуваний тиждень. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Постарайтеся не впадати в паніку, а тверезо оцінити ситуацію та подумати над тим, яким чином вам варто все владнати. Астрологи кажуть, що в цей період вас чекає чимала витрата коштів на погашення кредиту та оплату особистих потреб.

Ймовірно, ви втратите свій інтерес до роботи, вам захочеться більше часу приділяти власним справам та проводити більше часу з рідними. Поганий настрій вам зможуть покращити ваші хороші друзі та прогулянка. Не засиджуйтеся вдома, виходьте гуляти, аби розвіяти всі погані думки. Чорна смуга життя покине вас зовсім скоро.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 14 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Рака

Астрологи закликають Раків перестати жити одним днем. Вам треба потурбуватися про своє майбутнє. Зробіть все для того, що цей рік став для вас дійсно значущим, а не таким, як всі попередні. Перестаньте постійно планувати, почніть здійснювати бажане маленькими, але впевненими діями. Відпускайте зі свого життя людей, які не вірять у вас та ваші можливості.

Щоб досягнути більшого, вам треба покинути свою зону комфорту. Почніть займатися тим, чого раніше не робили. Не бійтеся знайомитися з новими людьми. Таким чином ви збільшите своє коло знайомих, які згодом мають всі шанси стати вашими друзями.

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Лева

Не падайте духом, якщо ваші плани цього тижня не реалізуються. Ви маєте всі можливості, щоб зробити те, що дійсно для вас є дуже важливим. Не бійтеся знаходити нові шляхи в реалізації своїх бажань та впроваджувати оригінальні способи вирішення проблем. У певні моменти вам буде складно, але ви впораєтеся.

Астрологи кажуть, що у вашому оточенні є люди, які вам дуже заздрять. Постарайтеся на деякий час обмежити з ними спілкування. Окрім цього, не варто нікому розповідати про свої плани, навіть близьким друзям. Тримайте все в собі, поділитися можете вже готовим результатом своєї роботи.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 20 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Діви

Цього тижня Дівам треба змінювати обстановку. Ви занадто довго сидите на одному місці, тому для різноманіття почніть щось змінювати навколо себе. Астрологи кажуть, що на вас чекає в цей період чимале завантаження робочими справами, втім не забувайте про виконання домашніх потреб. Приділяйте менше часу дрібним справам та більше зосереджуйтеся на важливому.

Тримайте свій фокус уваги на майбутньому. Зовсім скоро у вашому житті розпочнеться цікавий період, тож період сприятливий для того, щоб усвідомити, що саме вам потрібно в житті. Наприкінці тижня уникайте боргів. Уважно слідкуйте за фінансами та не витрачайте зайвого.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 18 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Терезів

Терези цього тижня мають всі шанси підняти свою самооцінку. Ви будете відчувати себе набагато впевненішими, ніж зазвичай. Допоможуть вам в цьому колеги та керівництво, які звернуть увагу на ваші успішні проєкти та на ту роботу, яку ви проробили, аби досягнути бажаного результату.

Астрологи кажуть, що попри завантаженість Терезів, їм все ж таки варто більше часу приділяти своїй сім'ї. Також наприкінці дня робіть аналіз подій та вашого вкладу в розвиток справ, і в разі потреби коригуйте їх так, щоб не повторювати своїх минулих помилок.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Скорпіона

Скорпіони цього тижня будуть особливо вразливими. У вас є високий ризик підхопити вірус, тому за можливості обмежте всі контакти та постарайтеся не гуляти у людних місцях. Астрологи радять вам звернути увагу на харчування та фізичні вправи. Вам треба відновити здоровий раціон та почати більше займатися спортом.

Ближче до вихідних ви будете повні сил та енергії. Ви легко впораєтеся зі всіма справами та навіть знайдете час для власних потреб. У п'ятницю чекайте на чудову звістку щодо збільшення вашої зарплатні. Якщо маєте бажання придбати якусь дорогу річ, можете вже спокійно відкладати на неї гроші.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 19 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Стрільця

Самотні Стрільці цього тижня мають можливість познайомитися з протилежною статтю. Астрологи кажуть, що ваше спілкування досить швидко переросте у серйозні стосунки. Цього тижня ви будете швидко приймати рішення та зможете вирішити чимало питань. Середа і четвер – сприятливі дні для переговорів та уклаладання контрактів.

На вихідних зростуть ваші творчі якості. У вас з'являться нові інтереси та ідеї, ви захочете повністю змінити сферу своєї діяльності та почнете активно діяти над усім, що вас зацікавить. Дні сприятливі для щирих розмов з хорошими друзями, а от тих людей, які віддаляються від вас – не варто тримати біля себе.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 14 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Козерога

На Козерогів чекає активне спілкування, ділові відрядження, нові знайомства та започаткування цікавих проєктів. Керівництво буде задоволене тим, як ви проявляєте себе в робочих моментах. Цілком можливо, що окрім зарплати вас потішать непоганою премією. Вдома приділяйте час спілкуванню зі своїми рідними. Вам треба обговорити важливі питання, які вас турбують вже тривалий період.

Станьте автором свого життя і не дозволяйте можливостям чи долі скоригувати все так, як вам зовсім не хочеться. Не чекайте ні від кого схвалень, а дійте по своїй волі. Як тільки ви увімкнете турборежим, ваше життя заграє новими барвами.

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Водолія

Цього тижня Водолії спостерігатимуть за собою мінливий настрій. Зранку ви будете повні сил та натхнення, втім вже на вечір ваш запал згасне, і вам не захочеться нічого, окрім лежання. Не варто себе змушувати щось робити, якщо у вас немає настрою, дозвольте собі трохи відпочити, але не затягуйте з депресивним станом надовго.

Щоб налагодити контакт з самим собою, спробуйте вийти зі своєї зони комфорту. Розпочніть займатися тими справами, які ви завжди відкладали. Як тільки ви почнете бачити перші результати, все зрушиться з мертвої точки і ви повністю відновите свій життєвий баланс.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022 для Риб

Цього тижня Рибам підкоряться будь-які горизонти. Якщо до вас підкрадатиметься страх, женіть геть погані думки. Пам'ятайте, що у вас все вийде. Астрологи кажуть, що успіх цього тижня буде на вашому боці, а у вівторок вас чекає радісна звістка від близької людини. Середа – вдалий день для телефонних дзвінків та вирішення важливих питань.

Прислухайтеся в цей період до своєї інтуїції. З її допомогою ви зможете вирішити деякі питання, а дещо відкласти на майбутнє. Не бійтеся висловлювати свою думку та говорити те, що вас турбує Час вдалий для вирішення будь-яких мінімальних негараздів.

Сприятливий день: 20 лютого

Несприятливий день: 14 лютого