Читайте детальніше гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Овна

На Овнів цього тижня чекає багато серйозних справ. Вам доведеться прийняти серйозні рішення, які значно вплинуть на ваше подальше життя. Не бійтеся робити кроки в невідомість, вони приведуть вас до того, про що ви завжди мріяли.

У середині тижня у вас загостриться почуття відповідальності. Астрологи зазначають, що на ваші плечі впаде занадто багато завдань, втім якщо ви складете чіткий і структурований план, то зможете всього досягнути в максимально короткий період.

На вихідних вас чекає збільшення життєвої сили та працездатності. Ви увійдете в азартний стан та захочете робити все, на що не вистачало часу раніше. Вечір суботи вдалий для зустрічей зі старими друзями. Спокійна атмосфера зарядить вас позитивом та приємними спогадами.

Сприятливий день: 11 жовтня

Несприятливий день: 14 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Тельця

Виконання робочих справ Тельцям цього тижня принесе суцільне задоволення. Ви відкриєте у собі нові здібності, які допоможуть вам просунутися кар'єрними сходами. З понеділка по четвер ви зможете реалізувати багато творчих проєктів.

Читайте також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Цього тижня ви відчуватимете особливу підтримку від своїх рідних та колег. Ви можете легко вирішити свої фінансові питання. Для цього складіть план витрат на тиждень, щоб контролювати потік грошей.

Вихідні вдалі для самоосвіти та навчання. Можете почати дивитися документальні фільми, взятися за інформативну статтю, прослухати цікавий вебінар або ж почати вивчення іноземної мови.

Сприятливий день: 11 жовтня

Несприятливий день: 13 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Близнюків

Близнюки спостерігатимуть за собою цього тижня нервозність та дратівливість. З понеділка все піде не так, як ви планували. Також вам буде складно висловити свою думку, а у вільний час ви не займатиметеся нічим корисним.

Астрологи зазначають, що не варто сильно перейматися, оскільки погані періоди у нашому житті теж бувають, але їм властива закінчуватися. Прийміть все як належне, спробуйте відкласти прийняття всіх важливих рішень, відтермінуйте відрядження та просто виділіть час на відпочинок.

На вихідних у вас буде достатньо часу подумати над тим, як ви бачите своє подальше життя. Не чекайте ні від кого одобрення, а робіть так, як вважаєте за потрібне. Складіть план на найближчі кілька днів та спробуйте виконувати кожен прописаний пункт.

Сприятливий день: 15 жовтня

Несприятливий день: 12 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Рака

Початок тижня – вдалий період для вирішення усіх фінансових справ. Астрологи зазначають, що в цей період особливий успіх чекає на всіх, хто займається бізнесом. На роботі вас чекають хороші стосунки з колегами та запуск нових проєктів. Вівторок – хороший день для отримання нових знань.

Вдома ви будете перебувати у затишній обстановці поруч зі своїми рідними. Ваші стосунки з коханою половинкою зміцніють. За можливості, не забувайте приділяти час своїм дітям.

Вихідні – час спокою та концентрації уваги на тих цілях, які ви поставили перед собою. Складіть чіткий план того, як ви досягнете мети та починайте вже робити перші кроки. Також астрологи зазначають, що вам варто завершити дрібні справи, які виконуються досить швидко.

Сприятливий день: 14 жовтня

Несприятливий день: 16 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Лева

На Левів чекає період натхнення, легкості та кардинальних змін. Ви зможете наважитися на переїзд в нове житло або купівлю автомобіля. Після цього ваше життя у багатьох сенсах налагодиться. Ви будете відчувати власну значущість та задоволення від того, щоб змогли здійснити своє бажання.

Розплануйте свій тиждень так, щоб встигнути виконати не лише робочі справи, але й домашні завдання. Не забувайте про відпочинок, адже він вкрай важливий. Тиждень вдалий для саморозвитку та будування планів.

У суботу вам доведеться трохи потрудитися. Ваші родичі попросять у вас допомоги, тож не відмовляйте їм. Фізична робота загартує вас та наділить гарним настроєм. Ви будете задоволені від того, скільки всього змогли зробити. Неділя – час спокою та затишку вдома.

Сприятливий день: 12 жовтня

Несприятливий день: 14 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Діви

На Дів чекає спокійний тиждень. Втім будьте обережними, адже такий лінивий темп життя може вас швидко втомити. Знайдіть собі заняття до душі, яке принесе вам користь.

У середині тижня будьте активними. Не засиджуйтеся на одному місці. Середа – хороший день для змін. Ви можете бути справжніми професіоналами своєї справи, якщо зможете відкрити свої таланти.

На вихідних зорі радять більше часу приділити рідним. Вас чекають позитивні дні, які подарують вам гарні емоції. У неділю у вас можуть з'явитися цікаві ідеї, які будуть спрямовані на досягнення успіху.

Сприятливий день: 16 жовтня

Несприятливий день: 14 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Терезів

Всі справи Терезів цього тижня різко підуть в гору. Ви позбудетеся усіх труднощів та зможете вийти на новий рівень. Не звертайте увагу на сумніви ваших рідних, які будуть вас відраджувати від задуманих вами затій. Доводьте почате до кінця та не бійтеся ставити перед собою масштабні завдання.

Середина тижня вдала для покупок. Не жалійте витрачати гроші на речі, в яких давно потребували. Цей період також вдалий для знайомства та спілкування з цікавими людьми. Зорі не радять Терезам відправлятися в другій половині тижня в далеку дорогу.

Вихідні будуть вдалими для наведення порядку в будинку. Будьте завзятими та активними. У ці дні вам треба завершити всі розпочаті раніше справи. Неділя – вдалий день для прийому гостей.

Сприятливий день: 11 жовтня

Несприятливий день: 13 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Скорпіона

Скорпіони мають цього тижня чудову можливість перевірити свою силу волі та витримку. Лише найпрацьовитіші будуть по праву винагородженими. Якщо будете дуже старатися, то у вас почнеться період у сфері укладання вигідних умов та партнерських договорів.

У цей період будьте готовими до проведення переговорів. Вам доведеться домовитися, поступатися і йти на компроміси. Робочий тиждень пролетить швидко й непомітно, оскільки у вас буде чимало завдань, які заберуть увесь ваш час.

На вихідних ви зможете повністю відновитися і відпочити. Займайтеся тим, що приносить вам найбільше задоволення. Можете зустрітися з друзями, відвідати родичів або відправитися в невеличку подорож.

Сприятливий день: 15 жовтня

Несприятливий день: 16 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Стрільця

У Стрільців цього тижня можуть спостерігатися фінансові та ділові проблеми. Астрологи радять не брати на себе додаткових зобов'язань, а виконувати лише доручення керівництва. Вам варто відмовитися від укладання договорів у цей період.

Одноманітність у спілкуванні, обстановка на роботі та вдома швидко вас втомлять, тому вам потрібно змінити діяльність. Постарайтеся зайнятися справами, які вимагають творчості та фантазії. Не займайтеся рутинними справами, які призведуть до неефективного проведення часу.

Вже на вихідних вас чекає сприятливий період. Вас буде супроводжувати гармонія та впевненість в собі. Суботу рекомендовано присвятити домашнім обов'язкам, а в неділю можете повністю розслабитися та займатися улюбленими справами. Не забудьте знайти вільний час для того, щоб скласти план на наступний тиждень.

Сприятливий день: 11 жовтня

Несприятливий день: 13 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Козерога

Козерогам цього тижня варто трохи збавити темп. Ви ставите перед собою завищену планку, яку не так легко подолати. Не засмучуйтеся, якщо у вас будуть зриватися важливі завдання. Кінець тижня подарує вам гарні емоції та безліч сюрпризів, які змусять переглянути свої пріоритети.

Середа – чудовий день для походу в банк. Якщо ви давно планували поставити певну накопичену суму на депозит – не вагайтеся. Усі фінансові операції цього дня пройдуть успішно. До вас ніби магнітом будуть приходити нові гроші та надходження.

Наприкінці тижня рекомендується потішити своїх рідних та близьких приємними подарунками. На вихідних дозвольте собі розслабитися і приділіть час відпочинку та саморозвитку. За можливості, пройдіть курс масажу, перевірте стан свого здоров'я та почніть активніше займатися спортом.

Сприятливий день : 15 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Водолія

Для Водоліїв настав відповідальний період для професійного росту та пов'язаних з ним кар'єрних та матеріальних досягнень. Роботи буде багато, але нехай вас це не лякає. Ви зможете зі всім швидко та легко впоратися.

У вільний час зосередьте свою увагу на важливих питаннях. Вам варто записатися на консультацію до лікаря, вирішити завдання, які стосуються вашого будинку та записатися на курси. Також середина тижня вдала для різноманітних покупок, які покращать вам настрій.

На вихідних забудьте про роботу та просто відпочивайте. Проведіть суботу та неділю в спокійній атмосфері. Ви можете почитати книжку, знайти для себе цікавий серіал, фільм чи обміркувати подальші кроки для щасливого майбутнього.

Сприятливий день: 14 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 11 – 17 жовтня 2021 для Риб

Цього тижня Рибам треба проявити активність та наполегливість. Ви маєте можливість вирішити всі питання на роботі, які накопичилися за довгий період. Стосунки з керівництвом будуть чудові, тож це надасть вам ще більшого бажання досягнути якісного результату.

Усі дні ви будете перебувати у гущі подій. На вас чекають вигідні проєкти, знайомства з парнерами, відрядження та цікаві майстер-класи. Ви все будете встигати, а ваше керівництво похвалить за добре виконану роботу. Втім астрологи зазначають, що вам не варто поспішати.

В особистому житті вас чекають зміни та підкорення нових вершин. Ви здійсните всі плани на вихідних, а також придумаєте цікаві ідеї, які можна буде реалізувати у майбутньому. У неділю чекайте вдома гостей.

Сприятливий день: 11 жовтня

Несприятливий день: 17 жовтня