Часто ми помічаємо людей, які видаються нам дуже сумними та злими, зазначає 24 канал. Та це не залежить від їхнього емоційного стану, а радше від того – ким вони є за знаком Зодіаку.

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Тельці

Тельці звикли ставити під сумнів все, за що вони беруться. Тому часто вони ходять похнюплені, завжди зосереджені на своїх проблемах та рідко коли є ініціаторами розмов з колегами чи знайомими. Зустрівши на вулиці Тельців, не чекайте від них хоч кількахвилинної розмови та запитань про ваше життя.

Леви

Леви не вміють показувати свої емоції. Вони поважають та люблять своїх друзів та близьких, але від них рідко можна побачити емоції щирої радості.

Терези

Терези не люблять повільних та монотонних людей, тому часто поспішають і постійно заклопотані своїми справами. Їм ніколи сидіти в кав’ярні та пити каву, тож найчастіше вони з серйозним обличчям вирішують робочі справи за комп’ютером.

Стрільці

Стрільці постійно думають, що все крутиться лише навколо їхньої персони, тому думаючи, що вони перебувають в центрі уваги, вимальовують собі сумний образ. Окрім того, Стрільці трохи складні у спілкуванні та часто замикаються в собі.