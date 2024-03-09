Для кого зі знаків зодіаку ця весна стане незабутньою: гороскоп на 9 березня

Нарешті ми дочекалися довгоочікуваних вихідних. Прекрасний час, аби відпочити та набратися сил перед новим робочим тижнем. Однак астрологам зовсім не до релаксу, вони продовжують ділитися своїми прогнозами.

Сьогодні Раки відправляться у подорож, про яку мріяли вже дуже давно. А от Близнюки, навпаки, захочуть провести суботу вдома. Більше про те, яким буде день для всіх знаків зодіаку, розповість LifeStyle 24 у своєму гороскопі.

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Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 березня для Овнів

Цієї суботи Овни відправляться на відпочинок за місто. Душа потребує спокою, гармонії та рівноваги. А час на природі допоможе це віднайти.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 березня для Тельців

У Тельців був важкий робочий тиждень. Присвятіть найближчі два дні лише собі, забудьте про всі справи та чужі проблеми. Вам треба розслабитися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 березня для Близнюків

Близнюки неймовірно відсвяткували Міжнародний жіночий день. Сьогодні захочеться провести час вдома, бо п'ятниця була дуже активною.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 березня для Раків

Раки перший раз поїдуть за кордон. Ви дуже хвилюєтесь перед поїздкою, адже боїтеся, що трапиться непередбачувана ситуація. Однак астрологи рекомендують заспокоїтися та не накручувати себе.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 березня для Левів

Леви, сьогодні вам доведеться мати справу з непередбачуваними обставинами. Тож не втрачайте пильність ні на мить. Максимально сконцентруйтеся, аби нічого не пропустити.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 березня для Дів

Дівам був потрібен цей вихідний, адже сил майже не залишилось. Видихніть та скиньте з плечей весь той тягар, який несете вже довгий час.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 березня для Терезів

Поки березень для Терезів проходить зовсім непродуктивно. Ви розлінувалися, тому не можете досягти успіху. Терміново беріть себе в руки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 березня для Скорпіонів

Скорпіони вже другий день проводять з коханою людиною. Такі моменти є досить рідкісними, тож насолодіться ними, поки є можливість.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 березня для Стрільців

Стрільцям катастрофічно не вистачає впевненості у собі. На це, зокрема, повпливали стосунки з батьками та деякі події з дитинства. Постарайтеся зараз приділити достатньо часу, аби пропрацювати проблему.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 9 березня для Козорогів

Астрологи кажуть, що ця весна принесе Козорогам неймовірну кількість позитивних емоцій та незабутніх подій. Тож готуйтеся зустрічати пригоди.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 березня для Водоліїв

Водолії не справляються зі своїми емоціями. Складно тримати ситуацію під контролем, коли навколо панує такий хаос. Тому не звинувачуйте себе.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 березня для Риб

Зараз у Риб такий стан, ніби вони перебувають у паралельній реальності. Близькі люди трохи хвилюються за представників цього знаку зодіаку.