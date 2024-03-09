Сегодня Раки отправятся в путешествие, о котором мечтали уже очень давно. А вот Близнецы, наоборот, захотят провести субботу дома. Больше о том, каким будет день для всех знаков зодиака, расскажет LifeStyle 24 в своем гороскопе.

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Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 марта для Овнов

В эту субботу Овны отправятся на отдых за город. Душа нуждается в покое, гармонии и равновесии. А время на природе поможет это найти.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 марта для Тельцов

У Тельцов была тяжелая рабочая неделя. Посвятите ближайшие два дня только себе, забудьте обо всех делах и чужих проблемах. Вам надо расслабиться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 марта для Близнецов

Близнецы невероятно отпраздновали Международный женский день. Сегодня захочется провести время дома, потому что пятница была очень активной.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 марта для Раков

Раки первый раз поедут за границу. Вы очень волнуетесь перед поездкой, ведь боитесь, что случится непредсказуемая ситуация. Однако астрологи рекомендуют успокоиться и не накручивать себя.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 марта для Львов

Львы, сегодня вам придется иметь дело с непредсказуемыми обстоятельствами. Так что не теряйте бдительность ни на мгновение. Максимально сконцентрируйтесь, чтобы ничего не пропустить.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 марта для Дев

Девам был нужен этот выходной, ведь сил почти не осталось. Выдохните и сбросьте с плеч весь тот груз, который несете уже долгое время.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 марта для Весов

Пока март для Весов проходит совсем непродуктивно. Вы разленились, поэтому не можете достичь успеха. Срочно берите себя в руки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 марта для Скорпионов

Скорпионы уже второй день проводят с любимым человеком. Такие моменты являются достаточно редкими, поэтому насладитесь ими, пока есть возможность.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 марта для Стрельцов

Стрельцам катастрофически не хватает уверенности в себе. На это, в частности, повлияли отношения с родителями и некоторые события из детства. Постарайтесь сейчас уделить достаточно времени, чтобы проработать проблему.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 9 марта для Козерогов

Астрологи говорят, что эта весна принесет Козерогам невероятное количество положительных эмоций и незабываемых событий. Поэтому готовьтесь встречать приключения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 марта для Водолеев

Водолеи не справляются со своими эмоциями. Сложно держать ситуацию под контролем, когда вокруг царит такой хаос. Поэтому не вините себя.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 марта для Рыб

Сейчас у Рыб такое состояние, будто они находятся в параллельной реальности. Близкие люди немного волнуются за представителей этого знака зодиака.