Сегодня Раки отправятся в путешествие, о котором мечтали уже очень давно. А вот Близнецы, наоборот, захотят провести субботу дома. Больше о том, каким будет день для всех знаков зодиака, расскажет LifeStyle 24 в своем гороскопе.
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Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 марта для Овнов
В эту субботу Овны отправятся на отдых за город. Душа нуждается в покое, гармонии и равновесии. А время на природе поможет это найти.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 марта для Тельцов
У Тельцов была тяжелая рабочая неделя. Посвятите ближайшие два дня только себе, забудьте обо всех делах и чужих проблемах. Вам надо расслабиться.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 марта для Близнецов
Близнецы невероятно отпраздновали Международный женский день. Сегодня захочется провести время дома, потому что пятница была очень активной.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 марта для Раков
Раки первый раз поедут за границу. Вы очень волнуетесь перед поездкой, ведь боитесь, что случится непредсказуемая ситуация. Однако астрологи рекомендуют успокоиться и не накручивать себя.
Лев (21 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 марта для Львов
Львы, сегодня вам придется иметь дело с непредсказуемыми обстоятельствами. Так что не теряйте бдительность ни на мгновение. Максимально сконцентрируйтесь, чтобы ничего не пропустить.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 марта для Дев
Девам был нужен этот выходной, ведь сил почти не осталось. Выдохните и сбросьте с плеч весь тот груз, который несете уже долгое время.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 марта для Весов
Пока март для Весов проходит совсем непродуктивно. Вы разленились, поэтому не можете достичь успеха. Срочно берите себя в руки.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 марта для Скорпионов
Скорпионы уже второй день проводят с любимым человеком. Такие моменты являются достаточно редкими, поэтому насладитесь ими, пока есть возможность.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 марта для Стрельцов
Стрельцам катастрофически не хватает уверенности в себе. На это, в частности, повлияли отношения с родителями и некоторые события из детства. Постарайтесь сейчас уделить достаточно времени, чтобы проработать проблему.
Козерог (22 декабря – 22 января)
Гороскоп на 9 марта для Козерогов
Астрологи говорят, что эта весна принесет Козерогам невероятное количество положительных эмоций и незабываемых событий. Поэтому готовьтесь встречать приключения.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 марта для Водолеев
Водолеи не справляются со своими эмоциями. Сложно держать ситуацию под контролем, когда вокруг царит такой хаос. Поэтому не вините себя.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 марта для Рыб
Сейчас у Рыб такое состояние, будто они находятся в параллельной реальности. Близкие люди немного волнуются за представителей этого знака зодиака.