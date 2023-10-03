Сьогодні 3 знакам зодіаку не можна приймати важливі рішення

Сьогодні трьом знакам зодіаку варто утриматися від ухвалення важливих рішень. Дайте собі час, щоб добре все обдумати.

Тельці, Риби та Діви, не варто спішно ухвалювати важливе рішення. Згодом ви можете пожаліти через його наслідки, пише 24 Канал.

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Телець

Підготуйтеся морально до нових викликів. Як би не було важко, тримайте себе в руках. Та, за можливості, не поспішайте з рішеннями. Відчуйте, коли будете справді готові це зробити.

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Риби

У вас можуть виникнути певні проблеми. Люди, що оточують, наполягатимуть терміново ухвалити рішення. Однак, не дозволяйте на себе тиснути. Краще оцініть усі ризики.

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Діва

Діви, ви чудові аналітики. Завжди пам'ятайте про це і дійте з розумом. Варто справитися з переживаннями, адже через них можете пропустити важливу деталь. Зосередьтеся, зважте всі "за" та "проти".

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