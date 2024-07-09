Невдовзі чиясь легковажність може зіграти злий жарт, пише LifeStyle 24.
Зверніть увагу Бронюйте тур і збирайте валізи: 4 знаки зодіаку, яким терміново треба у відпустку
Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 липня для Овнів
Сьогодні варто бути уважними на роботі. Можливі нові проєкти, які потребуватимуть повної віддачі. В особистому житті можливі незначні непорозуміння, тож будьте терплячими.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 липня для Тельців
Планування бюджету та розумні витрати допоможуть уникнути проблем. Важливо також виділити час для відпочинку та релаксації.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 липня для Близнюків
На роботі можливі важливі зустрічі, які вплинуть на ваш кар'єрний ріст. Будьте уважними до близьких і не забувайте висловлювати свою вдячність.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 липня для Раків
Якщо сьогодні приймете рішення щодо відпустки, то ваш моральний стан майже одразу знайде відчуття гармонії.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 9 липня для Левів
У роботі проявіть креативність, а вдома створіть затишок для всіх членів родини. Зірки певні, що після такого підходу на вас очікуватиме невеличкий сюрприз.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 липня для Діви
Відкиньте сліпе бажання довіряти всім довкола. Вашою добротою дуже часто користуються, настав час припинити це.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 липня для Терезів
Варто звернути увагу на своє здоров'я та самопочуття. Починайте день з легкої зарядки та уникайте стресів.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 липня для Скорпіонів
Сьогодні можете зіштовхнутися з викликами на роботі, але особливі рішучість і наполегливість допоможуть подолати всі труднощі. А в особистому житті варто бути уважними до партнерів, адже останнім часом коханій людині забракло вашої уваги.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 липня для Стрільців
Сьогодні обов'язково стане у пригоді надмірна уважність не тільки до справ, а й до свого оточення. Придивіться, хто не готовий ніколи вам допомогти, але натомість розраховує на лояльність до себе.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 липня для Козорогів
Сьогодні найкращий час для того, щоб провести його із родиною за теплим застіллям. Навіть, якщо нема святкового приводу, то самостійно організуйте його.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 липня для Водоліїв
Настав час втілювати давні мрії в життя. Знайдіть однодумців та крокуйте до мети. Життя надто коротке, щоб відмовляти собі в задоволенні.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 липня для Риб
Подумайте над тим, чи не хотіли б змінити місце праці та спробувати щось нове у житті. Викладіть своє резюме та погляньте на результат. Можливо, правильне рішення само вас знайде.