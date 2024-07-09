Вскоре чье-то легкомыслие может сыграть злую шутку, пишет LifeStyle 24.

Обратите внимание Бронируйте тур и собирайте чемоданы: 4 знака зодиака, которым срочно надо в отпуск

Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 июля для Овнов

Сегодня стоит быть внимательными на работе. Возможны новые проекты, которые потребуют полной отдачи. В личной жизни возможны незначительные недоразумения, так что будьте терпеливыми.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 июля для Тельцов

Планирование бюджета и разумные расходы помогут избежать проблем. Важно также выделить время для отдыха и релаксации.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 июля для Близнецов

На работе возможны важные встречи, которые повлияют на ваш карьерный рост. Будьте внимательными к близким и не забывайте выражать свою благодарность.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 июля для Раков

Если сегодня примете решение об отпуске, то ваше моральное состояние почти сразу обретет ощущение гармонии.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 июля для Львов

В работе проявите креативность, а дома создайте уют для всех членов семьи. Звезды уверены, что после такого подхода вас будет ожидать небольшой сюрприз.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 июля для Девы

Отбросьте слепое желание доверять всем вокруг. Вашей добротой очень часто пользуются, пришло время прекратить это.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 июля для Весов

Стоит обратить внимание на свое здоровье и самочувствие. Начинайте день с легкой зарядки и избегайте стрессов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 июля для Скорпионов

Сегодня можете столкнуться с вызовами на работе, но особые решительность и настойчивость помогут преодолеть все трудности. А в личной жизни стоит быть внимательными к партнерам, ведь в последнее время любимому человеку не хватило вашего внимания.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 июля для Стрельцов

Сегодня обязательно пригодится чрезмерная внимательность не только к делам, но и к своему окружению. Присмотритесь, кто не готов никогда вам помочь, но взамен рассчитывает на лояльность к себе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 июля для Козерогов

Сегодня лучшее время для того, чтобы провести его с семьей за теплым застольем. Даже, если нет праздничного повода, то самостоятельно организуйте его.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 июля для Водолеев

Пришло время воплощать давние мечты в жизнь. Найдите единомышленников и шагайте к цели. Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 июля для Рыб

Подумайте над тем, не хотели бы сменить место работы и попробовать что-то новое в жизни. Выложите свое резюме и посмотрите на результат. Возможно, правильное решение само вас найдет.